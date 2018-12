Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Energieleverancier Greenchoice en circulaire leverancier Bundles bundelen hun krachten met een initiatief om studentenhuizen duurzamer te maken. Via het programma GreenGood bieden ze studenten een lease-wasmachine, -droger of -vaatwasser.

Nederland telt ongeveer 60.000 studentenhuizen. Jaarlijks vervangen deze huizen zo’n 19.000 wasmachines, drogers en koelkasten. Vaak wordt gekozen voor stroomslurpende nieuwe apparatuur van lage kwaliteit of onzuinige tweedehands apparatuur. Die apparaten zijn duur in gebruik en weinig duurzaam.

Voor studenten (en starters) die hun was toch graag groen willen doen, komen Greenchoice en Bundles nu met een oplossing: een slim en voordelig GreenGood abonnement op witgoed van Miele.

Samen met Bundles, aanbieder van abonnementen op spullen, roept Greenchoice studenten op te verduurzamen door hun stroomslurpende apparaten te vervangen door energiezuinige en luxe opties. Niet door ze te kopen, maar door een abonnement te nemen. Dat betekent een eerlijke prijs voor het gebruik in plaats van een grote investering. Bundles en Greenchoice werken zo samen aan een wereld zonder verspilling.

Een abonnement op energiezuinig witgoed is simpel: je betaalt voor het gebruik in plaats van het bezit, je krijgt de beste kwaliteit, het wordt netjes geïnstalleerd en eventueel onderhoud is gratis. Ook zit er een handige app bij die inzicht geeft in het verbruik. Bovendien geeft de app ook gebruik- en bespaartips. Zo kan een slimme student nóg meer energie en water besparen, dat kan oplopen tot een jaarlijkse besparing van 50 euro aan stroom. Voor studenten die hun was extra groen willen doen, is er een speciaal GreenGood aaanbod op groene stroom.

Brigitte Nederhoff, voormalig studente uit Rotterdam: “In ons studentenhuis hadden we een mega oude wasmachine staan, die bij elke wasbeurt meer ging piepen en kraken. Niemand van de meiden had natuurlijk zin om een nieuwe kopen. Niet alleen omdat ze superduur zijn, maar ook omdat niemand hier heel lang blijft wonen. Via Bundles huren we er nu samen één. Superhandig, goedkoop en ook nog eens goed voor het milieu!”