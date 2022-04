Geschreven op 9-4-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Greenwashing

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft misleidende reclame gemaakt door te stellen dat KLM klanten CO2-vrij kunnen vliegen. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) bepaald. Een vliegtuig stoot namelijk wel CO2 uit, maar klanten kunnen die uitstoot tegen betaling compenseren. Met dat geld neemt KLM deel aan herbebossingsprojecten.

De Reclame Code Commissie stelt in de uitspraak dat de slogan “Be a hero, fly CO2 zero” een absolute claim is. Daarbij moet KLM de claim kunnen onderbouwen en dat kan de luchtvaartmaatschappij niet voldoende, stelt de waakhond.

KLM heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. KLM heeft in een reactie laten weten de uitspraak te bestuderen.

Herbebossingsprojecten en bosbeschermingsprojecten liggen al langer onder vuur als manier voor bedrijven om rekenkundig hun uitstoot te verminderen. Natuurorganisaties noemen die stappen onvoldoende, misleidend en soms ook onmogelijk om te controleren.

Ook rond zogeheten duurzame luchtvaartbrandstof woedt een hevig debat. De luchtvaartsector zet juist zwaar in op deze middelen, omdat elektrisch vliegen of vliegen op waterstof nog jaren op zich laat wachten.

De Reclame Code Commissie (RCC) beoordeelt reclames aan de hand van de Nederlandse Reclame Code. Bij klachten onderzoekt de organisatie of reclames bijvoorbeeld misleidend zijn. De uitspraken van de onafhankelijke RCC zijn niet bindend, maar bedrijven gaan er wel vaak in mee.

KLM beweert al tien jaar dat biofuel een belangrijke rol gaat spelen in het verduurzamen van de luchtvaart. Maar KLM is nog niet verder gekomen dan 0,05% bijmenging van biofuel. Om duurzaam te lijken, krikt het koninklijke luchtvaartbedrijf zijn imago op met greenwashing. Hoe gaat KLM daarbij te werk? En trekt KLM zich wat aan van de Reclame Code Commissie?

Het vervelende aan greenwashing is dat het zo effectief is. Bovendien komen bedrijven er vaak straffeloos mee weg. Negen jaar jaar geleden, op 10 juni 2013, werd KLM op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie voor misleidende advertenties over vliegen op biofuel. KLM heeft er niets van geleerd heeft. Want op donderdag 25 juni 2020 behandelde de RCC een zaak met verdacht veel gelijkenissen.

‘Biofuel gaat nog eens heel groot worden’. Die boodschap wordt door KLM al zo’n 10 jaar lang met verve uitgedragen. En KLM vertelt dat sprookje nog steeds op de website en op social media. Maar KLM vertelt er niet bij dat het percentage bijgemengde biofuel in hun kerosine nog steeds niet hoger is dan 0,05%. Dat leest u goed. 0,05%.

In 2011 en 2013 adverteerde KLM in grote dagbladen met de biofuelbelofte. In 2013 ging dat mis na klachten over twee advertenties in het Financiële Dagblad en de Financiële Telegraaf. Een citaat uit de uitspraak van de Reclame Code Commissie: De Commissie acht het niet althans onvoldoende aannemelijk dat de gemiddelde lezer van Het Financieele Dagblad en de Financiële Telegraaf, al dan niet behorend tot “corporate Nederland”, zodanig bekend is met de onderhavige materie, dat geen misverstand zal bestaan over de mate waarin met biobrandstof wordt gevlogen. Met andere woorden: KLM gebruikte wel biofuel, maar in dusdanig verwaarloosbaar kleine hoeveelheden, dat het misleidend is om ermee te adverteren. De uitspraak van de Reclame Code Commissie eindigde dan ook met het welbekende zinnetje: ”Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”