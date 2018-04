Evenementen Geschreven op 5-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In het weekend van 25, 26 en 27 mei 2018 vindt de vijfde editie van Fête de la Nature plaats. Prinses Irene opent Fête de la Nature in Nationaal Park De Alde Feanen

Het grootste grassroots natuurfestival van Nederland telt honderden evenementen verspreid over heel Nederland. Fête de la Nature is een internationaal festival en wordt ook gevierd in Frankrijk, Zwitserland en Portugal.

Fête de la Nature is een open festival. Dat betekent dat iedereen met een leuk idee tijdens Fête de la Nature een groen evenement kan organiseren. Geen initiatief is te klein of te groot.

In 2018 is Nationaal Park de Alde Feanen de hoofdlocatie van Fête de la Nature. Het Nationaal park Alde Feanen ligt op een steenworp afstand van Leeuwarden. Leeuwarden is heel 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Tijdens Fête de la Nature zal extra aandacht zijn voor de relatie tussen Cultuur en Natuur.

Bezoekers van Fête de la Nature kunnen dit jaar in de omgeving van Nationaal Park de Alde Feanen onder andere deelnemen aan de kinderactiviteiten zoals zelf pizza maken, wolbeleving of een kruidenwandeling, of de Alde Feanen bij nacht in een sloep verkennen. Elders in Nederland kun je onder meer leren of je onkruid moet verdelgen of juist moet verspreiden, feest vieren in het nieuwe park Elisabeth Groen of op safari in de Twentse natuur.

Het programma van de grassroots evenementen die zich tot nu toe hebben aangemeld voor Fête de la Nature wordt nog steeds uitgebereid met nieuwe evenementen.