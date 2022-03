Geschreven op 30-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Zeeland opent een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken. De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die in Zeeland een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom.

Zij kunnen de subsidie aanvragen van 1 april tot en met 1 november 2022. De maximale subsidie bedraagt 5.000 euro en het totale beschikbare budget is 100.000 euro. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Heeft u een woning, schuur of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland? En heeft het een geschikt dak? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een subsidie aanvragen voor een groen dak. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar het heeft ook voor u veel voordelen.

Het klimaat verandert en daardoor hebben we in onze omgeving steeds vaker te maken met extremer weer. Langere periodes van droogte en hitte, maar ook heftige regenbuien en stormen. Dit kan schade en wateroverlast veroorzaken. Een groen dak kan helpen om de overlast te beperken.

Een groen(blauw) dak is voorzien van insectenvriendelijk en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen en zonnepanelen. Zo’n groen dak heeft veel voordelen: Het vermindert wateroverlast; Het zorgt voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter; Het verbetert de biodiversiteit en draagt bij aan een leefbare buurt; Het gaat twee keer langer mee dan een traditioneel dak.

Wilt u ook een groen dak? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van maximaal 5.000 euro. De Provincie Zeeland stelt hiervoor 100.000 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die in Zeeland een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom. U kunt de subsidie aanvragen van 1 april 2022 t/m 1 november 2022. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De Groen Dak subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief de sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen zes maanden gerealiseerd te zijn. De subsidieregeling is niet van toepassing op werkzaamheden die al zijn gestart.