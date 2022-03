De grachten en singels van Utrecht zijn iconisch en beeldbepalend voor de Utrechtse binnenstad. Bovendien zijn ze het leefgebied voor vele planten en dieren. Vissen zwemmen ieder voorjaar vanaf de Vecht, via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme Rijn om te paaien. Dwars door Utrecht heen, op zoek naar een plek om eitjes te leggen en zich voort te planten. Soms moeten ze lang wachten bij de Weerdsluis, omdat de sluisdeuren in het voorjaar niet vaak open gaan. Daarom hangt onder water bij de sluis een camera. Zijn er vissen in beeld? Druk dan op de visdeurbel. De sluiswachter krijgt een seintje en kan, als er veel vissen zijn, de sluis openen. Zo help je vissen de gracht door.

Op de website visdeurbel kunnen geïnteresseerden zien hoeveel vissen er door de Weerdsluis zwemmen. Vervolgens trekken ze naar de Kromme Rijn . Voor ze daar aankomen moeten ze de grachten en singels nog door. Dan kunnen ze schuilen en voedsel vinden bij de riffen.

De komende jaren onderzoekt het waterschap de riffen om te kijken of het werkt. Door de aanleg van de riffen onder de steigers kunnen mensen nog steeds hun bootjes aanleggen en lekker varen. Zo combineren we verschillende functies en ontstaat stedelijk, mooi en gezond water voor ons allemaal.

Het project is tot stand gekomen met een bijdrage vanuit de Impulsregeling. Die is bedoeld om de waterkwaliteit in stedelijk gebied te verbeteren door gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen mee te financieren.