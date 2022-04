Geschreven op 11-4-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Bij grote evenementen in Den Bosch moeten in de toekomst duurzame drinkbekers worden gebruikt. Plastic wegwerp bekers zorgen namelijk voor een enorme berg afval en daar wil de gemeente vanaf.

Er komt eerst een pilotproject bij verschillende evenementen. Dat zijn Jazz in Duketown, de Vuelta en de opening van het carnavalsseizoen op 11-11. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch. Het Bossche bedrijf DrinkCup is de leverancier van de drinkbekers. Daar komt statiegeld op, zodat ze weer kunnen worden ingeleverd.

Het doel is om in 2023 de statiegeldbekers bij alle grote evenementen in de stad te gaan gebruiken. DrinkCup krijgt drie jaar de tijd om het systeem succesvol te introduceren. In het derde jaar is er een evaluatie en wordt besloten of er een vervolg komt.