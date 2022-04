Geschreven op 11-4-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

De gemeente Lelystad heeft besloten een subsidie voor herbruikbare bekers voor evenementen in te stellen. Organisatoren van evenementen in Lelystad worden daarmee ondersteund bij de huur of aanschaf van herbruikbare wasbare bekers.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet wel statiegeld op de bekers worden geheven, zodat ze na gebruik zoveel mogelijk weer worden ingeleverd. Deze subsidie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen, het beperken van grondstoffenverbruik en minder afval bij evenementen.

De gemeente stelt maximaal 10.000 euro subsidie per jaar beschikbaar in 2022 en 2023 om het gebruik van wegwerpbekers voor éénmalig gebruik te beperken. Met de subsidie kunnen organisatoren hun evenementen verduurzamen. Organisatoren van evenementen in Lelystad kunnen de herbruikbare bekers huren of aanschaffen. Ze krijgen tot 50% korting op de huur of aanschaf van deze bekers met een maximum van 2.500 euro per evenement per jaar. Bij de koop van herbruikbare bekers wordt alleen subsidie verstrekt voor die evenementen die meerjarig in Lelystad plaatsvinden.

Om het huren van herbruikbare bekers nog aantrekkelijker te maken heeft de gemeente zelf 10.000 herbruikbare bekers met Lelystads logo aangeschaft die in beheer zijn bij het Lelystadse bedrijf Dutch Cups. Organisatoren kunnen deze met extra korting (bovenop de 50% subsidie) huren bij Dutch Cups. Deze huurconstructie loopt tot eind 2024.

Met de subsidie geeft Lelystad invulling aan het actieplan Duurzaamheid 2021-2024. Lelystad loopt daarmee vooruit op het verbod dat de rijksoverheid per 1 januari 2024 instelt op het éénmalig gebruik van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen voor directe dranken en voedsel voor directe consumptie bij voedseluitgiftelocaties. Zie ook:Plastic Wegwerpbekers En Maaltijdverpakkingen Verboden: Herbruikbare Bekers Verplicht In 2024

Wethouder Jack Schoone is blij dat de gemeente de subsidie kan aanbieden: “Met de subsidie zetten we een stap naar verdere verduurzaming van evenementen en gaan we zwerfafval tegen. Bovendien maken we hiermee de komende veranderingen in de wetgeving makkelijker voor organisatoren van evenementen. Zij hebben door corona en de maatregelen die daarbij kwamen kijken een zware tijd achter de rug. We willen naar een toekomst waarin afval zo veel mogelijk wordt voorkomen en materialen telkens opnieuw worden gebruikt. Wegwerpplastic dat verbrandt wordt, past daar niet meer in. We hopen dat veel organisatoren in Lelystad van de subsidie en huurbekers gebruik gaan maken en we zo samen een stap zetten naar een schone en duurzame stad, minder afval en een circulaire economie.”

De subsidieregeling treedt in werking de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad naar verwachting op 6 april en heeft een looptijd tot 31 december 2023. Het hiervoor genoemde besluit ligt vanaf dan zes weken ter inzage op het Stadhuis. De subsidie kan onder voorbehoud van de publicatie op 6 april vanaf 7 april worden aangevraagd. De herbruikbare bekers kunnen vanaf half april worden besteld bij GreenCups.

