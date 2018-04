Agenda, Hergebruik-Kringloop Geschreven op 28-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Op 17 mei 2018 bestaat de glasbak 40 jaar. Om dit te vieren is de Glas in ’t Bakkie campagne in een nieuw jasje gestoken.

Omdat glasinzameling iets is dat we samen doen nodigt Glas in ’t Bakkie gemeenten en partners uit om de verjaardag van de glasbak mee te vieren.

Samen zijn we al 40 jaar lekker bezig, daar mogen we trots op zijn.

Veertig jaar geleden, op 17 mei 1978 werd in Den Bosch de eerste gemeentelijke glasbak geplaatst. Met de bak is gescheiden glasinzameling een alledaags ritueel gemaakt en is hij niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Al het glas dat we in de glasbak gooien, wordt 100% gerecycled. Dankzij de glasbak is Nederland wereldwijd deel van de kopploeg wat betreft glasinzameling en recycling.

De glasbak is in 1972 begonnen als een burgerinitiatief in Zeist. Die eerste – halfopen – glasbak werd in 1972 in Zeist geplaatst. Het was een initiatief van twee vrouwen – Miep Kuiper en Babs Riemens – die o.a. medeoprichters waren van de stichting Milieuzorg Zeist e.o. Een glasbak zou ervoor kunnen zorgen dat het glas waar geen statiegeld op zat, werd hergebruikt. Na overleg met verschillende glasproducenten werd de glasbak ontworpen. Aangezien de gemeente weliswaar positief tegenover het plan stond maar geen plannen in die richting had, zijn zij zelf een locatie voor de glascontainer gaan zoeken. Nadat de dames beloofd hadden dat de bak alleen overdag gebruikt zou worden, dat zij de ruimte rondom de glasbak zelf schoon zouden houden en er voor zouden zorgen dat de bak regelmatig zou worden geleegd, kregen zij toestemming de glasbak te plaatsen.

De eerste glasbak werd geplaatst bij de vestiging van Albert Heijn in het centrum van Zeist en werd op 30 juni 1972 voor het eerst in gebruik genomen. Het initiatief kreeg veel publiciteit en ook in andere gemeenten wilde men een glasbak. Ook de overheid omarmde het initiatief. De eerste officiële glasbak werd op 17 mei 1978 in ‘s-Hertogenbosch geplaatst. Andere gemeenten volgden snel. In de praktijk werd al snel veel kennis opgedaan over wat wel en niet werkt. Zo had de glasbak vroeger grote kleppen, waar de flessen in konden worden gegooid. Dat had echter als nadeel dat mensen er nog wel eens hun sleutels of portemonnees in lieten vallen. Om die reden werden de ronde openingen in het design opgenomen. Innovatie in de praktijk.

De eerste glasbak was in veel opzichten een mijlpaal. Maar sindsdien staan de ontwikkelingen in glasrecycling niet stil. Integendeel. Door continu in praktijk ervaring op te doen, technische (en technologische) innovaties toe te passen en te sturen op efficiëntie en effectiviteit, blijft Nederland uitstekend presteren op glasinzameling en -recycling. De hedendaagse glasbakken gaan verder dan alleen maar glas inzamelen. Tegenwoordig wordt het glas ook gelijk gesorteerd op kleur.

Om de 40ste verjaardag van de glasbak te vieren is de meimaand uitgeroepen tot glasmaand. Dan wordt de glasbak in het zonnetje gezet met een landelijke campagne. Op Glas in ’t Bakkie is er voor gemeenten een speciale toolkit met alles dat nodig is om aan te haken bij de landelijke campagne. Van posters en banners tot advertenties en kant-en-klare berichten voor social media.

Om verpakkingsglas te kunnen verwerken tot grondstof voor de productie van nieuw holglas is het van groot belang dat het glas in de glasbakken niet is vervuild met steen, keramiek, porselein en hittebestendig glas: dit belemmert in hoge mate het recyclingproces en leidt tot onnodige milieubelasting.