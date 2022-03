Evenementen, Sport Geschreven op 30-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Organisatoren van randevenementen langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen mogen dit jaar geen wegwerpbekers en -borden gebruiken. “We zetten extra in op duurzaamheid. De politie zal toezien op de naleving van de maatregelen. Er komen ook alcohol- en snelheidscontroles om ‘afsnijders’ te onmoedigen”, klinkt het.

Op zondag 3 april is Oost-Vlaanderen opnieuw in de ban van de Ronde van Vlaanderen voor heren én dames. De dag ervoor, op zaterdag 2 april, rijden de wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen Cyclo. De voorbije twee jaar beleefden we Vlaanderens Mooiste voor het scherm of op de rollen.

Dit jaar kan het opnieuw op en langs het parcours. De veiligheidsmaatregelen die naar aanleiding van dit wielerweekend worden uitgerold, werden toegelicht op een persconferentie in Oudenaarde in aanwezigheid van Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) en Carl Vansteenkiste (Peloton).

“De Ronde van Vlaanderen is een echt wielermonument, maar ook op het vlak van veiligheid wil de organisatie prominent aan de top staan. Wie elkaar kent, werkt beter samen”, zei Carina Van Cauter, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Ze sprak via een videoverbinding vanuit coronaquarantaine.”

De twee voorbije succesvolle corona-edities hebben het nut van een multidisciplinaire bovenlokale coördinatie bewezen. We creëerden de betrokken steden en gemeenten veertien veiligheidszones. Dat zijn duidelijk afgebakende gebieden waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Het gaat om hellingen en kasseistroken, waar traditiegetrouw veel mensen op een beperkte ruimte samenkomen.

Bij de Ronde van Vlaanderen vinden maar liefst 113 randevenementen plaats. “Alle organisatoren van deze evenementen krijgen een verbod op het serveren van dranken in recipiënten voor eenmalig gebruik. “Het is een bewuste keuze van alle betrokken partners in functie van het verkleinen van de afvalberg”, zegt de gouverneur.

Zie ook: Afvalplan Vlaanderen: Verplicht Gebruik Herbruikbare Bekers Op Alle Evenementen Vanaf 2020 – Minder Afval Bij Gentse Feesten Door Herbruikbare Bekers – Gents MilieuFront Wil Herbruikbare Bekers Op Zesdaagse – Stad Tienen in België Investeert in Herbruikbare Bekers Voor Evenementen: Heldenbar Heldenland – Festival Aan Zee De Panne Kiest Weer Voor Herbruikbare Beker: Nieuw De Cup Keeper – Bites & Beats 2.0 Food- en Music Event: 100% Duurzaam Met Herbruikbare Hard Plastic Glazen – Herbruikbare Eco-glazen Beter voor het Milieu: Minder Afval – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Statiegeld Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Veel Milieuwinst door Eco-glazen (PDF) – Afvalmanagement Bij Evenementen Steeds Belangrijker: Gebruik Herbruikbare Wisselbekers – Afvalarme evenementen – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu – Plastic wegwerpbekers niet beter voor het milieu ! – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Geen Wegwerpplastic Meer Op Amsterdamse Festivals en Evenementen: GreenCups – Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers – Festival Aan Zee De Panne Kiest Weer Voor Herbruikbare Beker: Nieuw De Cup Keeper – Antwerpen Wil Af Van Wegwerpbekers: Bollekesfeest Is Proefproject Herbruikbare bekers – Scouts Los Marginalos In Oosteeklo: Herbruikbare Bekers In Plaats Van Wegwerpbekers – Vijfde Editie Tulpenpluk In Berendrecht Bij Antwerpen Met Herbruikbare Bekers – Villa Pace Festival in Sint-Niklaas Kiest Weer Voor Herbruikbare Bekers Met Statiegeld – Rock Landen Festival Kiest Voor Herbruikbare Bekers En KarTents (Kartonnen Tentjes) – Festival Gladiolen Zet In Op Herbuikbare Bekers: Minder Afval, Minder Rotzooi – Afvalintercommunale Interrand Koopt 15.000 Herbruikbare Bekers Om Afval Te Verminderen – AB InBev Koopt 660.000 Herbruikbare Bekers In Plaats Van 18 Miljoen Plastic Wegwerpbekers – Groepsaankoop Herbruikbare Bekers: Inschrijven Tot En Met 30 Juni 2019 by Herne Rabarber’t – Gemeente Meise Koopt 3000 Herbruikbare Bekers: Plastic Afval Bij Evenementen Verminderen – Assenede Gaat Voor Afvalarme Evenementen Met Herbruikbare Bekers – Gemeente Kortrijk Koopt 25.000 Herbruikbare Bekers Voor Sinksen En Andere Evenementen – De Zomer Van Aarschot Kiest Voor Herbruikbare Bekers Bij De Komende Evenementen – Herbruikbare Drinkbekers Tijdens Elfde Editie Lier Feest – Kleurrijkste En Duurzaamste Festival Van Antwerpen: Herbruikbare Bekers En Afvalplan Borgerrio – Oppositiepartij Sp.a + Wil Dat Gemeente Ingelmunster Dit Jaar Herbruikbare Bekers Lanceert – Muziekfestival Pulptuur Zet 50.000 Herbruikbare Bekers In Om Afval Te Verminderen – Herbruikbare Bekers Op 44ste Avond- En Boerenmarkt Kruishoutem – Kiosk Rock In Koekelare Introduceert Herbruikbare Bekers – Afvalintercommunale IDM Koopt 21.000 Herbruikbare Bekers En Vaatwasmachine – Het Vijverfestival In Dilbeek Gaat Herbruikbare Eetbakjes En Herbruikbare Bekers Gebruiken – Gemeente Wichelen Investeert In Herbruikbare Bekers Voor Evenementen – Gelrock In Gelrode Kiest Voor Herbruikbare Bekers: Proef Geslaagd – Zeverrock Start Met Herbruikbare Bekers Zonder Statiegeld – Vanaf 2020 Geen Wegwerpbekers, Blikjes En Petflessen Meer In Voetbalstadions In Vlaanderen – KRC Genk Moet Kiezen Tussen Herbruikbare Bekers Of Recycleerbare Bekers – Stad Brussel Verbiedt Wegwerpplastic Op Grote Evenementen – Groepsaankoop Scholen, Gemeenten En Verenigingen Herbruikbare Bekers 2019 West-Vlaanderen – De Kruitfabriek In Vilvoorde Investeert In 6.000 Herbruikbare Bekers – Gemeente Londerzeel Geeft Tips Over Herbruikbare Bekers Bij Evenementen – Herbruikbare Bekers Met 1 Euro Statiegeld Op Nieuwjaarsreceptie Deinze – Herbruikbare Bekers Op Après Ski, Het Grootste Après-Skifeest Van Vlaanderen In Sint-Truiden – Stad Leuven Organiseert Nieuwjaarsdrink Met Uitsluitend Herbruikbare Bekers – Kerstmarkt Belsele In Sint-Niklaas Schakelt Over Op Herbruikbare Bekers – Stad Ieper Schakelt Over Op Herbruikbare Bekers En Mokken Tijdens Nieuwjaarsreceptie – Kringwinkels In Oudenaarde, Ronse En Brakel Gaan Herbruikbare Bekers Uitlenen by IVLA – Gemeente Schelle Kiest Voor Herbruikbare Bekers Met Statiegeld Voor Nieuwjaarsreceptie – Nieuwjaarsreceptie op Kamiel van Belleplein In Buggenhout Met Herbruikbare Bekers – Afvalintercommunale Limburg net Start Uitleendienst Met 150.000 Herbruikbare Bekers – Ros Beiaard 2020 In Dendermonde: 600.000 Herbruikbare Bekers Voor Ros Beiaardommegang – Alken Maes (Maes Pils – Cristal) Investeert In 1,5 Miljoen Herbruikbare Bekers Voor Evenementen – Plastics@Tielt: Stad Tielt Investeert In 10.000 Herbuikbare Bekers Voor Evenementen – Leuven Koopt 160.000 Herbruikbare Bekers Voor Evenementen En Feesten