De derde editie van de KVK-KIDV Business Challenge Innovatief Verpakken is van start gegaan: wéér zes nieuwe verpakkingsuitdagingen voor start-ups, mkb’ers, ontwerpbureaus en andere innovatieve bedrijven om hun tanden in te zetten.

Tot 2 mei 2022 kunnen zij hun (deel)oplossing aanbieden via het open platform van de Kamer van Koophandel. Wie heeft de juiste ideeën voor Bol.com, Dr. Oetker – Koopmans, Fairtrade Original, Mars Food, Plukon en Signature Foods?

De KVK-KIDV Business Challenge biedt unieke kansen voor kleinere innovatieve partijen om bij grotere spelers aan tafel te komen en een co-creatieproces te starten. Na de open chat-periode op het online platform kiezen de challenge-eigenaren de partijen uit waarmee ze nader kennis willen maken. De oplossingsrichtingen voor de desbetreffende uitdaging worden dan besproken. Als er een klik ontstaat, is dit het vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking.

Heeft u een oplossing voor deze challenges? Challenge Bol.com: Bol.com heeft de ambitie om haar klanten per 2025 CO2-neutraal te laten winkelen. Verpakkingen zijn een belangrijk aandachtsgebied. Het gebruik van minder bol.com-dozen heeft veel voordelen: minder handling-tijd, minder materiaalgebruik, minder transport van lucht, minder ergernis bij klanten die te grote dozen ontvangen en minder afval voor de klant.

Challenge Dr. Oetker. Dr. Oetker heeft zich ten doel gesteld om per 2030 alle kunststof verpakkingen om te zetten in duurzamere varianten. De meeste bakproducten zitten in kartonnen dozen met een binnenzak. De kunststof shaker met een mix voor 4-6 pannenkoeken is een uitzondering. De consument voegt water of melk toe, schudt en het beslag is klaar. De shaker is een gemaksproduct, dat vooral wordt gebruikt door vakantiegangers, kleine families of mensen die alleen eten. Hoe kan Dr. Oetker deze shaker verduurzamen?

Challenge Fairtrade Original. Momenteel neemt de markt voor koffiecapsules snel toe. Deze is uitgegroeid tot het grootste segment binnen de koffiebranche. Fairtrade Original wil herbruikbare, recyclebare of composteerbare koffiecapsules ontwikkelen, zonder in te leveren op gebruikersgemak en kwaliteitsverlies van de koffie.

Challenge Mars Food. Mars Food is in deze challenge op zoek naar 100% circulaire voedselverpakking. Mars Food wil samenwerken met innovatieve partners in de Food Supply Chain om te leveren volgens een 100% cirulair model dat consumentvriendelijk en uitvoerbaar is en een goed verdienmodel heeft.

Challenge Plukon Food Group. De salade trays van Plukon hebben op dit moment al het minimale gewicht in plastic. In deze challenge is Plukon op zoek naar innovatieve designs om de private label salade trays duurzamer te maken. Het is belangrijk dat de nieuwe saladeverpakking op mono-materialen is gebaseerd én dat de kwaliteit van de maaltijd behouden blijft.

Challenge Signature Foods. Het is de ambitie van Signature Foods om meer plant-, dier- en planeetvriendelijk te worden. Verpakkingen verduurzamen is daar een onderdeel van.De Los Taqueros verpakking is gemaakt van aPET. In deze Challenge is Signature Foods op zoek naar duurzame alternatieven, zonder in te boeten op gebruiksgemak en de sealing- en barrière-eigenschappen.

Eind april worden de beste oplossingen geselecteerd, waarna KVK en het KIDV op 13 mei 2022 een ontmoeting organiseren tussen de challenge-eigenaren en de geselecteerde partijen met goede oplossingen.

