Atlas Leefomgeving organiseert op donderdag 21 april de tweede Atlas Werkconferentie Online. Het thema dit jaar is ‘Van Praten naar Doen’.

Twee van de zes workshops gaan over hoe je als gemeente inwoners kunt bewegen tot duurzamer en groener gedrag.

Net zoals vorig jaar begint de Atlas Werkconferentie in de ochtend met een talkshow, onder leiding van Milouska Meulens (bekend van het Jeugdjournaal). Na de lunch zijn er drie rondes met interactieve doen workshops en inspirerende workshops waar onder andere ervaringen worden uitgewisseld ‘praten’.

De Atlas Leefomgeving bestaat dit jaar vijftien jaar. Wat is er in die tijd allemaal bereikt? En wat waren de hoogtepunten? Maar vooral ook de vraag: ‘Wat heeft de Atlas Leefomgeving voor de toekomst in petto?’ Tijdens de Atlas talkshow geven oude en nieuwe medewerkers van de Atlas een kijkje in de keuken.

Nieuw is dat de kaarten van het Register Externe Veiligheid binnenkort in de Atlas verschijnen. Tijdens de talkshow krijg je alvast een preview van deze veiligheidskaarten. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen rond het Register Externe Veiligheid (REV).

Vanaf 13:00 uur kun je meedoen aan drie workshoprondes met interactieve en inspirerende workshops. We nemen je mee van praten naar doen! Als er gepraat wordt over groen, dan wordt groen op de gemeentelijke begroting vaak gezien als een kostenpost. De Groene Baten-planner laat zien wat je met groen kunt doen en wat dat oplevert. Er wordt veel gepraat over verduurzamen, de urgentie is hoger dan ooit. Maar in elke gemeente zijn er al mensen die het gewoon doen. Wat als je deze duurzame doeners in de schijnwerpers zet? Leer van de casus Houten als het gaat om bottom-up verduurzamen. Of help mee om de Atlas door te ontwikkelen en de nieuwste Atlastools een stapje verder te brengen.

Doe mee aan de workshop Gedrag en leefomgeving: hoe stuur je dat? en leer van Eva van den Broek van Behavioral Insights hoe je het gedrag van mensen kunt sturen.

Of volg de workshop Tips en tools voor bottom-up verduurzamen. In elke gemeente zijn al pioniers op het gebied van vergroenen en verduurzamen. Liesbeth en Marion van Projectbureau Geluksplekken laten zien wat je als gemeente kunt bereiken als je deze duurzame doeners in de schijnwerpers zet om zo andere inwoners te inspireren.

Bekijk op de Atlas Werkconferentie het hele programma en schrijf je in

