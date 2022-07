Geschreven op 30-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Simon Loos heeft met een vloot van ruim twintig elektrische vrachtwagens inmiddels in totaal al anderhalf miljoen emissievrije kilometers op de teller staan.

Een bijzondere prestatie in Europa, die uitsluitend kon worden behaald dankzij nauwe samenwerking met partners en de expertise van chauffeurs.

Simon Loos zet de groeiende elektrische vloot in voor een uitstootvrije belevering van retailers en horecabedrijven in de binnensteden van de Randstad.

De grens van anderhalf miljoen elektrische kilometers werd in mei 2022 doorbroken, aldus wagenparkbeheerder Wim Roks. “Afgelopen jaren hebben we iedere dag meer bijgeleerd over elektrisch rijden, want dat is een heel andere wereld. Het lijkt bijna vanzelf te zijn gegaan, maar nu kijken we achterom en zie je dat we anderhalf miljoen kilometer ervaring hebben, een ongeëvenaarde prestatie.”

De ontwikkelingen rondom emissievrij transport verschenen zo’n tien jaar geleden op de agenda van Roks. Voor een succesvol resultaat bleek een goede samenwerking noodzakelijk te zijn. “Wij hebben gelukkig toegewijde partners, die bereid zijn om samen met ons deze groene weg in te slaan.” Na een periode van grondig onderzoek, startte Simon Loos in 2014 samen met Heineken een proef in de Amsterdamse binnenstad met een volledig elektrische truck: vier elektrische trucks van GINAF werden ingezet voor de belevering van het Heineken-assortiment. Het bleek een succesvol debuut, waarna de elektrische vloot een jaar later met veel vertrouwen werd uitgebreid met nog zeven dezelfde trucks.

Daarna volgen praktijktests in nauwe samenwerking met Albert Heijn, DAF Trucks en Mercedes-Benz. De inspanning wordt beloond met een primeur. Simon Loos schaft begin 2022 de allereerste zeven Mercedes-Benz eActros koelbakwagens aan die in serie geproduceerd worden voor de Nederlandse markt. Essentieel voor deze aanschaf is dat chauffeurs van Simon Loos dankzij de uitvoerige praktijktests en trainingen alle kennis en kunde in huis hebben om elektrische trucks op de meest duurzame wijze in te zetten.

Recent heeft Simon Loos opnieuw een elektrische eActros in gebruik genomen in samenwerking met Lidl. Op het gebied van duurzaamheid weten de logistiek dienstverlener en de supermarktketen elkaar goed te versterken. Want vanuit het duurzame distributiecentrum van Lidl in Almere worden zeventig Lidl filialen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bevoorraad. Om de cirkel rond te maken, wordt de eActros ’s nachts opgeladen met energie afkomstig van de 7.000 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum.

