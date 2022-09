Geschreven op 7-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Bakstenen die in elkaar klikken. Dennis Deen van Drystack lost er niet alleen het tekort aan metselaars mee op, hij vermindert ook de CO2-uitstoot doordat er geen cement meer aan te pas komt.

Drystack is de winnaar van de ING Circulair Ondernemenprijs 2022 die op Duurzame Dinsdag, 6 september 2022 werd uitgereikt door Meike Proost (Sustainability Business Partner bij ING).

Lego, dat kent iedereen. Als het aan Dennis Deen ligt, wordt Drystack de Lego van de bakstenen. Deen ontwikkelde een systeem waardoor het bouwen van een buitengevel van een woning of bedrijf bijna twee keer sneller gaat dan normaal: bakstenen met gaten worden in elkaar ‘geklikt’ met kunststof tussenleggers. Omdat er geen cement meer nodig is, vermindert de CO2-uitstoot en is een baksteen herbruikbaar en volledig circulair. Tegelijk biedt Drystack een oplossing voor het groeiend tekort aan vaklui. ‘Metselaar is een uitstervend beroep’, vertelt Deen. ‘In 1990 telde Nederland 26.000 metselaars. In 2018 waren dat er nog maar 6.500. De gemiddelde leeftijd ligt nu rond de 50 jaar. De komende jaren gaan veel metselaars met pensioen. En er is geen nieuwe aanwas. Het is best zwaar werk.

Deen kan het weten. Na zijn tijd bij de mariniers ging hij in de bouwwereld aan de slag. Hij leerde metselen, haalde zijn aannemersdiploma en werd bedrijfsleider van een metselbedrijf. In 2004 begon hij voor zichzelf, met de slogan: ‘Metselen met liefde voor het vak!’ Zijn bedrijf kwam goed door een kleine bouwcrisis in 2004 en de economische recessie van 2008. ‘Maar in 2017 werd het moeilijk’, zegt Deen. ‘We konden niet meer groeien, maar klanten vroegen juist om meer mensen en snelheid. Ik was 44 jaar en dacht: ik kan niet eens mijn pensioen halen met m’n bedrijf.’

Deen kwam handen te kort en hij wilde iets doen aan de herbruikbaarheid van baksteen en CO2-uitstoot door cement. ‘Ik ben een lijstje gaan maken van wat er nodig was. Ik wilde dat iedere steenfabrikant mee zou kunnen doen. Verder moest alles mogelijk zijn wat nu ook al kan met metselverbanden. En ik had er bijgezet dat de opleiding maximaal een week moest zijn, in plaats van de drie jaar die een metselaar nodig heeft. Ik moest een beetje lachen toen ik het teruglas, maar het is allemaal uitgekomen.’

De ING Circulair Ondernemenprijs is onderdeel van Duurzame Dinsdag en bestaat uit een geldbedrag en publiciteit en ondersteuning van ING. Deen wil het bedrag maatschappelijk inzetten. ‘Een clubhuis, bijvoorbeeld. Ik zou zeggen: help ons meedenken over mogelijke projecten.’

Drystack is ‘supercirculair’, reageert Jan van der Doelen, Sector Banker Building & Construction van ING. ‘Dit soort initiatieven ondersteunen we graag. Daarbij beoordelen we natuurlijk altijd of het om een toekomstbestendig businessmodel gaat.’ Circulair bouwen is onderdeel van de circulaire economie die we in 2050 in Nederland willen zijn, vertelt Van der Doelen. ‘De overheid heeft hierover met marktpartijen afspraken gemaakt in het Grondstoffenakkoord. De bouwsector is als gebruiker van grondstoffen een belangrijke sector die aan de slag moet gaan om de doelen te halen. Alles wat daaraan bijdraagt, stimuleren wij als bank. Het concept van Drystack past daar prima bij.’

‘We zijn nu bezig met onze levenscyclus-analyse’, vervolgt Deen. Een baksteen wordt bij 1.200 graden gebakken – dat dat levert veel CO2-uitstoot op. Maar een steen heeft een levensduur van duizend jaar. Als je die stikstof zou afschrijven over zo’n lange periode, dan is een baksteen CO2-neutraler dan een boom. Maar zodra je mortel toepast, daalt die levensduur van duizend naar 75 jaar.’

