Geschreven op 7-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energiedamwand Nederland is gistermiddag 6 september de winnaar geworden van de Greenchoice Energieprijs 2022. Een cheque ter waarde van EUR 1.000,- is tijdens Duurzame Dinsdag in het Tweede Kamergebouw in Den Haag uitgereikt aan Korneel de Jong van Energiedamwand Nederland.

De Greenchoice Energieprijs wordt gewonnen door duurzame initiatieven die in Nederland de overgang naar 100% groene energie versnellen en die een echt probleem willen oplossen en daarbij tegelijkertijd een vernieuwende en creatieve invalshoek kiezen.

Duurzame Dinsdag, dit jaar voor de 24ste keer georganiseerd door IVM Natuur Educatie, biedt goede duurzame ideeën een podium in politiek Den Haag. Duurzame Dinsdag verzamelt ideeën op verschillende thema’s en reikt samen met partners tijdens Duurzame Dinsdag verschillende themaprijzen uit, zoals de VHG Groenprijs, de Lidl Voedselprijs, Greenchoice Energieprijs, ING Circulair Ondernemenprijs, IVN Natuurprijs en de Duurzame Dinsdag-prijs.

Het kabinet neemt ieder jaar op de eerste dinsdag van september een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst. Vandaag ontving Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie de Duurzame Dinsdag koffer. De koffer is gevuld met alle initiatieven, aangevuld met een analyse over de trends en de barrières waar men in wet- en regelgeving tegenaan loopt. Ook worden op Duurzame Dinsdag Duurzame Lintjes uitgereikt aan personen die zich bijzonder hebben ingezet voor een duurzame samenleving.

Voor ideeën die in Nederland de overgang naar 100% groene energie versnellen, is er de Greenchoice Energieprijs. Het idee achter de prijs: met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Nederland 100% draait op schone energie. Duurzaam dichtbij opgewekt uit zon, wind of water. Greenchoice vind het belangrijk om positieve ontwikkelingen en innovaties die onze energietransitie versnellen een podium te bieden. Ook dit jaar zijn er weer ideeën, startups, innovaties ingediend. In totaal kwamen er 110 inzendingen voor de Energieprijs binnen. Op 15 augustus jl. werden uit deze inzendingen drie genomineerden bekend gemaakt. De genomineerden van de energieprijs 2022 zijn:

De Energiedamwand is een ontwikkeling van CRUX Engineering BV samen met Gooimeer BV waarin de in Nederland veelvuldig toepaste stalen damwand wordt ingezet als bron van duurzame energie. Voor de grond/- en waterkeringen langs onze vaarwegen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van stalen damwanden. Deze constructieve elementen worden gebruikt voor o.a. kadeconstructies, dijkversterkingen en beschoeiingen en komen overal in ons waterrijke land voor. Door deze damwanden uit te rusten als Energiedamwand wordt eenvoudig een extra functie toegevoegd waarmee warmte en koude onttrokken kan worden uit het oppervlakte water (aquathermie) en de ondergrond (bodemwarmte) voor de verwarming en koeling van van gebouwen in de buurt. De potentie van deze nog grotendeels ongebruikte bron van thermische energie is enorm. Zo moet in Amsterdam alleen al de komende 20 jaar circa 200 kilometer aan kademuur vervangen worden.

Flatmate van Sanura, Maarssen. De Flatmate van Sanura maakt het mogelijk om duurzamer te douchen. Sanura gelooft in een toekomst waarin het terugwinnen van douchewarmte net zo vanzelfsprekend is als het isoleren van een gebouw. Er verdwijnt enorm veel energie door het doucheputje. Met haar producten wil Sanura het zo eenvoudig mogelijk maken om deze energie terug te winnen, ook in bestaande woningen. De Flatmate is de eerste douche-wtw die je zonder breek- en verbouwwerk kunt aansluiten op elke standaard douchekraan. Zo bespaar je in een handomdraai zo’n 30% energie onder de douche. Ook handig in huurhuizen want je kunt het systeem gewoon meenemen naar een eventuele nieuwe woning. Gemakkelijk, snel en duurzaam.

Coöperatie Goed, Groningen. Coöperatie GOED is een burgerbeweging die duurzame-energieprojecten ontwikkelt om de opbrengsten ervan volledig ten goede te laten komen van huishoudens en organisaties die dat het hardst nodig hebben. Bij elk project overlegt Coöperatie Goed met de dak/locatie-eigenaar welk doel hem/haar nauw aan het hart gaat. De opbrengsten komen dus terecht bij bijvoorbeeld mensen , cultuur- of sportorganisaties die hulp nodig hebben bij het betalen van hun energierekening en ter versterking van de sociale cohesie in buurten en wijken.

De Greenchoice energieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt en gewonnen door initiatieven die een echt probleem willen oplossen en die tegelijkertijd daarbij een vernieuwende en creatieve invalshoek kiezen, zoals door: Solarge, een Nederlandse producent van lichtgewicht, circulaire zonnepanelen (2021), Dutch Climate Systems met hun duurzame alternatief voor de airco; de ICECUBE (2020) en SpeedComfort, de slimme radiatorventilator (2019).

