Geschreven op 25-1-2023 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

We ontkomen er niet meer aan, de klimaatcrisis. Met z’n alle moeten we groener gaan leven. Ook bedrijven doen er goed aan om duurzaam bezig te zijn. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor het imago van je bedrijf. Wij laten je zien hoe!

De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 9% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Incentives, duurzaamheidssubsidies en CO2-handel zijn manieren om zakelijke samenwerking te stimuleren.

Maar ook de media en het grote publiek eisen MVO-beleid van (grote) bedrijven. Een CO2-neutrale organisatie kan bijvoorbeeld een beter imago verwachten, een voorsprong krijgen bij het bieden en consumenten zijn bereid hogere prijzen te betalen voor hun producten en diensten. En er zijn nog vele andere redenen waarom duurzaam beheer de juiste keuze is voor toekomstgerichte bedrijven.

Kijk kritisch naar je afvalverbruik. Steeds meer bedrijven kiezen gelukkig al voor betere alternatieven, maar kijk eens kritisch naar het afvalvolume van je bedrijf. Het is belangrijk om je af te vragen waar je afval vandaan komt, hoe het kan worden verminderd en vooral hoe je medewerkers ermee omgaan.

Het sorteren van afval maakt bijvoorbeeld meer recycling mogelijk. Maar de berg afval is nog steeds te groot. Daarom wordt het voor mensen gemakkelijker om te scheiden. Weinig mensen doen een stap extra om hun afval te sorteren. Overweeg bijvoorbeeld om voldoende scheidingsbakken te plaatsen en die goed te spreiden op kantoor.

Kies duurzame leveranciers en partners. Zoals bedrijven intern veel maatregelen nemen om duurzamer te worden, is het ook noodzakelijk te onderzoeken hoe zij extern hun impact kunnen verkleinen. Door slimmer in te kopen en samen te werken met groene partners, bevorderen we duurzaamheid in de hele keten en helpen we het milieu te beschermen. Kies bijvoorbeeld voor producten die minder energie verbruiken, minder afval produceren, langer meegaan. Laat bijvoorbeeld reclameborden maken om de boodschap over te brengen of om ergens op te attenderen..

Ten slotte is het van belang dat je een duurzame indruk achterlaat bij klanten. Denk bijvoorbeeld aan duurzame visitekaartjes. Zo laat je gegarandeerd een goede eerste indruk achter. Succes! Neem de gekozen duurzame papiersoort op als tekst in klein lettertype op het kaartje, Dan kunnen contacten direct zien dat je duurzaam bezig bent en duurzaamheid serieus neemt.