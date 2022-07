Geschreven op 1-7-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Afgelopen jaar zijn 911 zonnepanelen op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein geplaatst. Vandaag zijn ze in gebruik genomen. Het Zeefgebouw heeft nu één van de grootste zonnedaken in de gemeente. Het wekt ruim 275.000 kWh per jaar op.

De gemeente heeft het voorterrein beschikbaar gesteld voor tijdelijk gebruik tot 2030, maar het Zeefgebouw krijgt als iconisch gebouw ook een plek in de toekomstige ontwikkeling van De Suikerzijde. Daarom kan de gemeente hier voor langere tijd zonnepanelen plaatsen. Het grote dak biedt genoeg ruimte voor de zonnepanelen zonder dat de aanblik van het gebouw hierdoor verandert.

Het zonnedak levert meer stroom dan het voormalige Zeefgebouw op dit moment zelf vraagt. Daarom kan ook stroom aan andere gebouwen op het terrein geleverd worden. De gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Zonnepanelen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Waar het kan, komen de zonnepanelen op daken om het landschap te sparen.

Het gebied van de oude suikerfabriek wordt de komende jaren getransformeerd tot het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde. Er komen zo’n 5.000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. De bouw begint in het deel ten noorden van de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden. Wethouder Philip Broeksma: “We willen De Suikerzijde stap voor stap ontwikkelen tot een groen, gezond en energieneutraal stadsdeel voor iedereen. Het zonnedak op het Zeefgebouw is alvast een voorproefje hiervan en past uitstekend bij het toekomstbestendige stadsdeel”.

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om deze ambitie te bereiken, moet ook gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd. Voor deze grote opgave richtte de gemeente in 2013 de Groninger Energie Service Compagnie (Gresco) op. Gresco heeft voor al haar zonnepanelen-projecten een raamcontact opgesteld en deze Europees aanbesteed. Het zonnedak op het voormalige Zeefgebouw is het eerste grote project binnen deze aanbesteding.

