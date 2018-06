Geschreven op 22-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Dertig bedrijven aan de Wasaweg in Groningen gaan onder de naam Wasaweg Energieneutraal slimmer met duurzame elektriciteit om.

De bedrijven zetten nieuwe technologische tools in die vraag en aanbod in de straat op elkaar afstemmen, waardoor ze duurzaam opgewekte energie onderling kunnen uitwisselen.

Donderdag 21 juni verrichtte wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen bij ICT-bedrijf Bossers & Cnossen de officiële start van dit grootschalige energie-innovatie-project.

Het is voor het eerst in Groningen dat zoveel bedrijven samen kennis delen en innoveren op het gebied van duurzaam energiegebruik’, zegt Matias Gijsbertsen. ‘Dit soort initiatieven van bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn.’

Bij het lokaal opwekken en delen van energie, spelen zonnepanelen, een buurtbatterij en slimme batterijen, monitoring en laadpalen een belangrijke rol. Meedoen levert de Wasa-ondernemers, naast een lagere energienota, ook andere voordelen op zoals korting op de aanschaf van zonnepanelen en laadpalen, een gratis energiescan en hulp bij het aanvragen van subsidie. De partners in dit project Bedrijvenvereniging Zuidoost, New Energy Coalition, Enexis, ENGIE, ICT Automatisering, Jules Energy, Technische Universiteit Eindhoven, gemeente Groningen ondersteunen hen hierbij.