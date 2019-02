Geschreven op 14-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De aanleg van één van de grootste zonneparken van Nederland is begonnen. Langs de A7 bij Kolham komt een complex van 117 hectare groot, met 320.000 zonnepanelen. Het zonnepark moet uiterlijk eind dit jaar in gebruik worden genomen en straks stroom opwekken voor ruim 32.000 huishoudens.

Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen sloegen woensdag 13 februari de eerste paal in de grond en gaven daarmee symbolisch het startsein voor de bouw. Het park komt te liggen vlakbij de landerijen van boer Boon, waar in 1959 het eerste gas werd gevonden.

Vopak ontwikkelt het zonnepark in samenwerking met Groningen Seaports en investeringsmaatschappij Whitehelm Capital. De zonnepanelen worden geplaatst op een terrein van negentien hectare. Het is daarmee één van de grootste zonneparken van Nederland. De panelen zijn samen goed voor 27 megawatt. Ter vergelijking: één megawatt is voldoende voor ongeveer duizend huishoudens. De bouw en exploitatie van Zonnepark Midden-Groningen is in handen van de Chinese zonneparkgigant Chint Solar en dochterbedrijf Astronergy.

De groene stroom die het zonnepark gaat produceren is bedoeld voor Vopak zelf, lokaal gebruik in Groningen en voor de algemene elektriciteitsmarkt. De bouw van het zonnepark moet eind 2019 zijn afgerond.

Groningen Seaports is blij met de groene uitbreiding van Vopak in de Eemshaven. Directeur Cas König: ‘Het park draagt bij aan de duurzaamheid van de haven en de vermindering van CO2 uitstoot.’ ‘We zien steeds vaker dat bedrijven zeggen dat ze wel naar de Eemshaven willen, maar alleen als er groene stroom is. Dit kan dan een aanzuigende werking hebben.’

