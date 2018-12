Geschreven op 29-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Sunrock levert nog dit jaar zonnepark Roodehaan in Groningen op. Het zonnepark wordt gebouwd door Sunprojects en telt 81.000 zonnepanelen.

Binnenkort vindt de netaansluiting plaats.

Zonnepark Roodehaan levert duurzame energie aan 3.130 huishoudens.

Roodehaan is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Groningen Energieneutraal. In het Masterplan formuleert de stad haar ambities op het gebied van duurzame energie. Het Masterplan heeft tot doelstelling de CO2-reductie voor 2025 te halveren en in te zetten op energie-neutraliteit van Groningen in 2035.

In 2017 werden als onderdeel van het Masterplan al de zonneparken Vierverlaten (7.777 panelen), Woldjerspoor (43.000 panelen) en Zernike (1.700 panelen) geopend. Zie ook: Zonneparken Valgenweg en Heveskeslaan Op Industrieterrein Oosterhorn by Groningen Seaports