Geschreven op 17-2-2023 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De meeste mensen begrijpen wel dat plastic tassen slecht zijn voor het milieu, maar misschien begrijp jij het hoe en waarom niet. Wanneer mensen overstappen op herbruikbare boodschappentassen, hebben ze geen behoefte meer aan plastic wegwerptassen.

Deze verminderde behoefte staat gelijk aan minder productie, en het gebruik van herbruikbare boodschappentassen zal helpen om de fouten recht te zetten die plastic tassen voor eenmalig gebruik veroorzaken. Gelukkig wordt het gebruik van plastic bekers bijvoorbeeld al aan banden gelegd door het kabinet.

Wegwerp plastic draagtasjes tasjes verbruiken niet-hernieuwbare bronnen. Plastic tassen worden gemaakt van olie, een fossiele brandstof en een niet-hernieuwbare hulpbron. Het proces van het vervaardigen van plastic wegwerp boodschappentassen stoot ook broeikasgassen uit, dus door de behoefte te minimaliseren die de productie vermindert, zijn er meer niet-hernieuwbare hulpbronnen die voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt en wordt het milieu niet overspoeld met de resulterende broeikasgassen.

Herbruikbare tassen redden bomen. Papieren tassen zijn bestemd voor hetzelfde lot als plastic wegwerptassen wanneer klanten ervoor kiezen om hun aankopen mee naar huis te nemen in herbruikbare tassen. Door papieren zakken te elimineren, worden er minder middelen verspild. Papieren tassen kunnen worden gemaakt van nieuwe vezels of van gerecycled materiaal, dit laatste is minder schadelijk voor het milieu; maar geen van beide gebruiken is echter ideaal.

Een alternatief is om herbruikbare tassen van duurzaam materiaal te gebruiken. Dit kan katoen zijn, of linnen. Zo vervaardigt shingyo zakjes die gebruikt kunnen worden. Dit wordt van katoen of linnen gemaakt. Dit is materiaal dat veel beter houdt dan een plastic tas, wat al na een paar gebruiken keer stuk is en dus weggegooid moet worden.

? Plastic tassen hebben de neiging om als zwerfvuil te eindigen door de onzorgvuldigheid van klanten die ze gewoon weggooien en deels ook vanwege de lichtheid, wat betekent dat een windvlaag de tassen uit een vuilnisbak, prullenbak of stortplaats kan meenemen en wegvoeren.

Ook kunnen open vuilstorten meeuwen aantrekken die alles lostrekken en het door de natuur verspreiden. Wat voor troep meeuwen ervan kunnen maken is goed te zien als men na de zaterdagnacht niet direct alles opruimt. Overvolle vuilnisbakken worden vakkundig leeggehaald en over de hele stad gedumpt. Het is dus extra schadelijk als hier veel plastic in het afval zit. Veel andere dieren eten dit weer op namelijk en brengen het zo langzaamaan in de voedselketen.

Zodra de zakken in een boom of in het water terechtkomen, vormen ze een risico voor dieren die in de zakken verstrikt kunnen raken of per ongeluk de zakken kunnen opeten. Plastic tasjes zijn ook de boosdoener van overstromingen, omdat ze de afvoeren verstoppen die belangrijk zijn voor een goede afvoer

Bovendien hebben muggen slechts een theelepel water nodig om te volgroeien, en kunnen zo ziektes verspreiden. En een plastic tasje in een vergeten veldje met wat water erin kan zo wat muggen voortbrengen. Minder plastic tassen voor eenmalig gebruik die in omloop worden gebracht, verminderen de hoeveelheid zwerfvuil die uiteindelijk ecosystemen beschadigt en een bedreiging vormt voor dieren in het wild en de