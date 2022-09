Geschreven op 7-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd

In de week van 8 tot en met 11 november 2022 organiseert Rijkswaterstaat de Netwerkweek Zwerfafval Samen op weg naar minder zwerfafval.

Deze week is bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, gebiedsbeheerders en natuurterreinbeheerders. Tijdens de Netwerkweek Zwerfafval kun je ervaringen uitwisselen en bespreken we nieuwe kennis en ontwikkelingen rond zwerfafval. Wat moeten we vooral blijven doen, en wat niet?

Dinsdag 8 november ontmoeten we elkaar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De andere dagen zien en spreken we elkaar online, tijdens interactieve webinars. Het volledige programma wordt komende tijd op deze website bekendgemaakt. Schrijf je nu alvast in, zeker als je er dinsdag live bij wilt zijn. We hebben beperkt plek voor 50 personen.Woensdag 9 november thema: Zwerfafval aanpakken bij de bron. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat verschillende pilots uitgevoerd om te voorkomen dat zwerfafval via rivieren bijdraagt aan de plastic soep. De komende vier jaar willen we met gebiedsbeheerders aan de slag om deze pilots op te schalen. Centraal deze dag: hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we de kennis en maatregelen landelijk uitrollen zodat zwerfafval in rivieren afneemt? Vanuit Rijkswaterstaat delen we vandaag verschillende voorbeeldprojecten. Het doel is om hierover in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Wat gaat er al goed? En wat kan er beter?

Donderdag 10 november thema: Monitoring van zwerfafval, onmisbaar. Rijkswaterstaat meet 6 keer per jaar hoeveel zwerfafval er in Nederland ligt en wat de samenstelling is. Op 1400 plekken in het land doen we in totaal 25.200 metingen. Ook peilen we digitaal hoe schoon mensen Nederland ervaren. Omdat er steeds nieuwe vragen beantwoord moeten worden, blijven we meetmethodes verbeteren. Hoe doen ze dit in Rotterdam? Amsterdam? Verder delen we een best practice uit Limburg. Hiermee willen we je laten zien wat er allemaal al mogelijk is en handvatten geven om zelf aan de slag te gaan!

Vrijdag 11 november thema: Inspiratie, geef het door. Vandaag staat in het teken van inspiratie. Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe gaan we om met de nieuwe ontwikkelingen rond verpakkingen? Jerôme de la Chambre vertelt namens McDonalds onder andere wat de nieuwe SUP-wetgeving betekent voor de bedrijfsvoering. Hoe gaan ze hier mee om? En wat doet het bedrijf zelf om zwerfafval tegen te gaan?

Ingeborg van Egmond deelt de eerste resultaten van de landelijke campagne ‘Natuurlijk raap je ook iets op’ die loopt van 12 september tot en met 23 oktober dit jaar. Welk effect heeft de campagne gehad? Leidt het tot aanknopingspunten waar gemeenten mee verder kunnen?

