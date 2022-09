Geschreven op 7-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het windpark met zes windturbines langs de E34 in Retie, België, werd vandaag officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Dat gebeurde in aanwezigheid van het gemeentebestuur van Retie en projectontwikkelaars ENGIE, C en Storm.

Het is het eerste windpark op het grondgebied Retie. Het windpark bestaat uit zes windturbines met elk een elektrisch vermogen van 4 MW, een rotordiameter van 136m en een tiphoogte van 180m. Samen produceren ze 61.500 MWh groene energie per jaar, goed om het energieverbruik van 17.500 gezinnen te dekken. Qua vermeden CO?-uitstoot levert dit bijna 20.000 ton per jaar op, wat overeenkomt met het schrappen van 10.000 dieselwagens uit het verkeer.

Het windpark is een samenwerking tussen windparkontwikkelaars Storm enerzijds en ENGIE met het publiek-private partnerschap Wind4Flanders anderzijds. Ze bouwden elk drie windturbines, die in het najaar van 2021 in gebruik werden genomen. Meer dan 210 omwonenden investeerden via de coöperatieven Storm CV en Electrabel CoGreen in het windpark. In totaal werd meer dan 548.000 euro kapitaal opgehaald.

Voor zijn drie windturbines heeft ENGIE ook een omgevingsfonds opgericht. Dit fonds heeft als doelstelling het financieren van lokale projecten die de leef- en woonkwaliteit van de omgeving verhogen. Inwoners van de deelgemeente Schoonbroek zullen hiervoor een projectaanvraag kunnen indienen, waarna er via burgerstemming een selectie zal gebeuren van de projecten die in aanmerking komen voor steun van het omgevingsfonds. De projectoproep en burgerstemming verlopen onder begeleiding van de Koning Boudewijnstichting en de gemeente Retie. Er wordt een infoavond georganiseerd hierover op maandag 19 september om 20u in de gemeenteschool van Schoonbroek.

“Participatieve windprojecten bieden mee een antwoord op de energiecrisis die voor de deur staat. Geen betere manier om Russisch gas af te zweren dan de handen in elkaar te slaan en samen te investeren in hernieuwbare energie. Ik hoop dat deze samenwerking in Retie ook anderen warm maakt om te investeren in wind. Ze kunnen op Vlaanderen rekenen om hen maximaal te ondersteunen. Sinds deze maand korten we vergunningsprocedures tot wel 6 tot 9 maanden in. Zo geven we windturbineprojecten in Vlaanderen meer dan ooit de wind in de zeilen”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

“Samen vormen deze zes windturbines een krachtig windpark van meer dan 24MW. De groene stroom die deze windturbines produceren is een stap vooruit in het koolstofneutraal maken van onze energieproductie,” zegt Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder van Storm. “We hebben dit kunnen realiseren dankzij de constructieve samenwerking met ENGIE, de lokale besturen en de steun van de talrijke omwonenden die zich via onze coöperatieve vennootschappen mee achter het project hebben gezet.”

“In een context waarin ecologische, economische en bevoorradingszekerheidsuitdagingen meer dan ooit samen komen, is het essentieel om het aandeel hernieuwbare energieproductie in België maximaal te verhogen.” vult Thierry Saegeman, CEO van ENGIE Belgium, aan. “Dit nieuwe windpark, het toonbeeld van een goede samenwerking tussen ontwikkelaars en lokale overheden, is weer een stap in de goede richting en brengt ENGIE dichter bij zijn ambitie om zijn windcapaciteit op land op te trekken naar 1.000 MW tegen 2030.”

