Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Naar aanleiding van de Europese Week van de Mobiliteit lanceert ENGIE zijn project “EV Boost 2020”.

Het doel van dit project is om tegen 2020 in België 700 bedrijfswagens en 200 lichte dieselbestelwagens te vervangen door elektrische voertuigen.

Tegen het einde van het jaar worden de eerste 40 elektrische lichte bestelwagens geleverd.

ENGIE werkt actief aan duurzame mobiliteitsoplossingen inzake stadsplanning, de elektrificatie en signalisatie van het openbaar vervoer, een betere doorstroming van het verkeer, laadsystemen voor bedrijven en particulieren, aangepaste elektriciteitscontracten voor gebruikers van elektrische voertuigen, et cetera. In het eigen bedrijf heeft ENGIE een mobiliteitsbeleid ingevoerd en al zijn activiteiten in Brussel ondergebracht op één locatie, vlakbij het Noordstation en het openbaar vervoer, met als resultaat dat 75 procent van het personeel heden ten dage komt werken met het openbaar vervoer, tegenover 25 procent in 2010.

Met het programma EV Boost 2020 neemt ENGIE een extra stap om de impact van de verplaatsingen van zijn medewerkers verder te verminderen.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “De nieuwe impuls die wij geven met “EV Boost 2020? sluit aan bij de inspanningen die wij al hebben geleverd op het vlak van groene mobiliteit, zoals de overname van EVBox, de oplossingen voor verkeersbeheer die wij voorstellen aan lokale overheden en de Smart Charging-oplossingen die wij aanbieden aan bedrijven. Door ons eigen wagenpark elektrischer te maken willen wij bijdragen aan het streven om van België een kampioen van de energie-efficiëntie te maken met een steeds groener en doeltreffender energieverbruik.”

