Geschreven op 12-5-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 11 mei 2022 huldigde Philippe Henry, Waals minister van Klimaat, Energie, Infrastructuur en Mobiliteit, de 200ste windturbine van ENGIE in op de site van Unilin Insulation in Seneffe.

Het is een van de twee nieuwe windturbines, die er sinds eind april operationeel zijn. Samen dekken ze meer dan 70% van het elektriciteitsverbruik van de site en maken ze de isolatiematerialen van Unilin Insulation nog duurzamer.

Het project draagt bij tot de doelstelling van de Unilin Groep, het bedrijf waarvan Unilin Insulation deel uitmaakt, om zijn CO?-uitstoot tegen 2030 met 42% te verminderen. Met dit nieuwe windpark beschikt ENGIE nu over 894 MW geïnstalleerd hernieuwbaar vermogen, waarvan 511 MW aan onshore wind, en versterkt het zijn positie als grootste groene stroomproducent van België.

ENGIE wil het tempo opvoeren en de geïnstalleerde windenergiecapaciteit van de afgelopen 20 jaar verdubbelen tot 1000 MW tegen 2030.

Thierry Saegeman – CEO ENGIE Belgium: “Onze eerste windturbine werd in 2001 in de Kempen ingehuldigd. De afgelopen 20 jaar waren rijk aan menselijk engagement en technologische ontwikkelingen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering de laatste jaren een topprioriteit is geworden. Voor ons als energiebedrijf betekent dit dat wij geavanceerde oplossingen voor lokale, betaalbare en duurzame energie moeten ontwikkelen en aan onze klanten aanbieden. De huidige geopolitieke en economische context toont ons meer dan ooit dat hernieuwbare energie, waaronder windenergie, een vooraanstaande plaats inneemt in de geslaagde energietransitie. De positie die we hebben verworven en onze ambities illustreren ons vermogen om te innoveren en ons aan te passen als een bedrijf dat al meer dan 100 jaar in België verankerd is”.

Met dit nieuwe windpark bij Unilin Insulation beschikt ENGIE nu over een capaciteit van 511 MW aan onshore windenergie in 71 windparken. Deze produceren jaarlijks bijna een terawattuur aan energie, wat overeenkomt met het verbruik van 330 000 gezinnen. Deze capaciteit voorkomt de uitstoot van bijna 400 000 ton CO? per jaar, wat overeenkomt met de uitstoot van 200 000 dieselwagens.

De 200ste windturbine is een belangrijke mijlpaal in de rol van ENGIE als leider in de transitie naar netto koolstofvrije energie en zijn traject naar 1000 MW aan windenergie op het land tegen 2030. De twee nieuwe windturbines zullen samen, met een totaal vermogen van 7,2 MW, het equivalent van het jaarlijkse verbruik van bijna 5 500 gezinnen produceren en het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van bijna 3 200 dieselwagens voorkomen.

Bernard Thiers, CEO van Unilin Group: “Vandaag is al 43% van de energie van onze groep hernieuwbaar, met twee warmtekrachtkoppelingscentrales, meer dan 10 000 zonnepanelen en nu ook vijf windturbines. In het kader van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, ‘One Home’, willen wij dit percentage geleidelijk verhogen. Wij willen 42% minder CO? uitstoten tegen 2030 en volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050. Hernieuwbare energiebronnen zijn in dit verband absoluut noodzakelijk. Wij zijn dan ook zeer trots op dit project van Unilin Insulation, waarmee wij weer een stap in de goede richting zetten.”

Jacques Gobert, Voorzitter van IDEA: “Dit project, dat is ontwikkeld door ENGIE en gebouwd en geëxploiteerd door Wind4Wallonia, heeft in verschillende opzichten een lokale dimensie. Het agentschap van territoriale ontwikkeling van Coeur du Hainaut IDEA steunt het project en neemt eraan deel via Wind4Wallonia, een publiek-privaat partnerschap dat ENGIE en vijf Waalse intercommunales (InBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en CENEO, waarin IDEA, IDETA en IGRETEC zijn verenigd) samenbrengt. Dit project ligt ook volledig in de lijn van de missies van IDEA, zowel op het vlak van economische ontwikkeling als van energietransitie voor de Coeur du Hainaut en zijn inwoners.”

Philippe Henry, Waals minister van Klimaat, Energie, Infrastructuur en Mobiliteit: “Wallonië zet stevig in op de energietransitie en evolueert naar een groter aandeel van hernieuwbare energie in zijn energiemix. Voor elektriciteit zou dit moeten resulteren in een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van het geïnstalleerde vermogen van windturbines, zonnepanelen of warmtekrachtkoppelingen. En ENGIE draagt daar zeker toe bij door de ontplooiing van zijn windenergiecapaciteit te versnellen. Voor de Waalse bedrijven komt het erop aan de economie van morgen hier en nu voor te bereiden en naar een veerkrachtiger model over te stappen door klimaatoverwegingen en energieprestaties in hun investeringsplannen te integreren.”

