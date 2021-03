Elf draaiende windturbines op een rij in de Haven van Zeebrugge zorgen niet enkel voor indrukwekkende beelden, maar ook voor 44 MW hernieuwbare energie die voortaan rechtstreeks geleverd wordt aan International Car Operators (ICO), een belangrijke draaischijf voor roll-on roll-off goederenbehandeling voor wereldwijde bestemmingen.

In samenwerking met ENGIE en de Haven van Zeebrugge is het grootste industriële onshore windpark in Vlaanderen na 18 maanden intensieve voorbereiding en werkzaamheden, operationeel.

Dit is een belangrijk stap voor de lokale energietransitie maar niet de laatste: de partners bestuderen momenteel bijkomende duurzame pistes in de Haven van Zeebrugge.

Met een eigen windpark van 11 turbines zet ICO een enorme stap vooruit richting een koolstofneutrale toekomst en kan het zichzelf voortaan een groene terminal noemen. De teams van ENGIE legden zich anderhalf jaar onafgebroken toe op de voorbereidings- en constructiewerken, en dit in de af en toe moeilijke omstandigheden die 2020 met zich meebracht.

De windturbines zorgen in totaal voor 110 GWh hernieuwbare energie per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 30 000 gezinnen en jaarlijks zo’n 50 000 ton CO2 uit de lucht houdt. Deze lokale energieproductie wordt onder andere gebruikt voor 308 elektrische laadpunten die in 2019 eveneens door ENGIE geïnstalleerd werden. Het elektrische laadeiland, met een totaalcapaciteit van 3,4 MW, kan op deze manier meer dan 20 000 elektrische voertuigen per week met groene stroom opladen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een ‘smart charging’ software, ontwikkeld door onderzoekscentrum ENGIE Laborelec, die ‘communiceert’ met de laadpunten en ervoor zorgt dat ze zo efficiënt mogelijk laden en afgestemd zijn met de productie van de windturbines en de bevoorrading op het elektriciteitsnet.

De 11 windturbines en de site van ICO bieden ook mogelijkheden op vlak van flexibiliteit. Op de terminal van ICO is er ruimte voor opslagbatterijen die een deel van de lokale hernieuwbare energiecapaciteit kunnen opslaan en op die manier de intermittentie van de windturbines kunnen opvangen. ENGIE analyseert momenteel de mogelijke oplossingen hiervoor.

Op termijn kunnen de 11 windturbines ook walstroom creëren. Dat is een principe waarbij aangemeerde schepen gebruik maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de kade. Op die manier moeten ze geen dieselmotoren laten draaien in de haven, wat milieu- en geluidshinder beperkt. Schepen die aanmeren aan de haven van Zeebrugge zouden in de nabije toekomst dus rechtstreeks voorzien kunnen worden van de lokale windenergie terwijl ze stil liggen aan de kade. Dit project versterkt de positie van Zeebrugge als Clean Port en energietransitiehub in Europa.

Svein Steimler, Chairman ICO en ICO Windpark: “ICO wil niet alleen de grootste roll-on roll-off-terminal ter wereld zijn, maar ook de groenste terminal door initiatieven zoals het gebruik van windturbines, zonnepanelen op de Vehicle Processing centra, waterrecuperatiesystemen voor de carwash (500 auto’s wassen met slechts 20 liter regenwater), warmtepompen voor het verwarmen van gebouwen, LED terminalverlichting, EV-shuttlewagens en in een later stadium walstroom voor schepen.”

Marc Adriansens, Managing Director van ICO Zeebrugge: “De automobielsector staat voor meest ingrijpende verandering uit zijn bestaan. Zo wordt duurzaamheid de norm en zal elektrificatie verder worden geïmplementeerd bij alle automerken. Als belangrijke speler in de sector willen wij dan ook klaar zijn voor de toekomst en hierop inspelen met het plaatsen van dit onshore windpark.”

Tom Hautekiet, CEO van Port of Zeebrugge: “Port of Zeebrugge werkt actief verder aan het uitbouwen van een Clean Port. In het kader van energietransitie en duurzaamheid hebben we dan ook een ambitieuze blik op de toekomst voor onze haven. De omvang van ICO Windpark is een belangrijke schakel in het verduurzamen van de operaties in en rond de haven.”

De haven van Zeebrugge werkt mee aan verschillende projecten in het kader van energietransitie. Groene energie is een essentieel deel hiervan. De haven van Zeebrugge heeft op heden 50 windturbines in het havengebied, die samen een capaciteit van 130 MW opwekken, ongeveer de energiebevoorrading van 90.000 gezinnen.

De windturbines in de haven wekken stroom op voor terminals, schepen en omwonenden op een milieuvriendelijke manier, zonder het verbranden van fossiele brandstoffen. Duurzame energie als onderdeel van en naadloos aansluitend bij onze Clean Port strategie.