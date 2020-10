Havenbedrijf Moerdijk heeft het startschot gegeven voor de bouw van een zonnepark met 18.570 zonnepanelen aan de Westelijke Randweg.

Het havenbedrijf Moerdijk is daarmee energieneutraal voor het eigen energieverbruik. De aanleg start volgende week en de verwachte oplevering is eind februari 2021.

Port of Moerdijk startte vorig jaar herfst een aanbesteding voor de realisatie en het onderhoud van 2 zonneparken. Samen hebben de zonneparken een vermogen van ruim 8 megawattpiek.

Het eerste zonnepark komt op een kabel- en leidingenstrook. Door het dubbel ruimtegebruik wordt de grond efficiënter benut.

Na het selectieproces zijn de realisatie, het onderhoud en monitoring van het zonnepark gegund aan ENGIE. Het contract heeft een looptijd van 20 jaar. Verder is 3E als technisch adviseur en begeleider betrokken, verzorgt Enexis de netaansluitingen en voert Econnetic het projectmanagement uit.

Het tweede zonnepark van het havenbedrijf moet gebouwd worden op de dijk aan de Zuidelijke Randweg. Dit park is goed voor nog eens 15.000 zonnepanelen. Het is de bedoeling dat dit park op het dijklichaam komt. Er loopt al langere tijd een onderzoek met samenwerkingspartner Brabantse Delta of en zo ja onder welke (technische) randvoorwaarden het zonnepark op een dijk is te realiseren. De verwachting is dat hier in 2021 nieuwe ontwikkelingen over te melden zijn.

‘Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de Havenstrategie 2030’, duidt Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk. ‘In dat jaar willen we als haven- en industrieterrein zelfs energieneutraal zijn. We vinden het belangrijk om met dit zonnepark onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en het realiseren van de energietransitie. Ook hebben we een voorbeeldfunctie in het gebied en stimuleren we bedrijven op het terrein om te verduurzamen.’

