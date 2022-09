Geschreven op 5-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

9 september 2022: Helaas kan het tekenmoment van vandaag door onverwachte omstandigheden niet doorgaan. Excuses voor het ongemak dat dit wellicht veroorzaakt en de zeer late kennisgeving. Binnenkort stellen we u op de hoogte, wanneer er meer duidelijkheid is over het nieuwe tekenmoment.

5 september 2022: Essent heeft de openbare aanbesteding voor Utrecht Merwede deelgebied 5 gewonnen en krijgt daarmee de opdracht van WKO Merwede om een duurzame energieoplossing te leveren voor ruim 4.000 woningen en 70.000 m2 commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Op vrijdag 9 september 2022 om 16.30 uur tekenen wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Utrecht Eelco van Eerenberg en betrokken projectontwikkelaars, gezamenlijk vertegenwoordigt in WKO Merwede BV, het contract met COO Stephan Segbers van Essent.

De energie-oplossing van Essent levert duurzame warmte en koude. Het systeem bestaat uit verwarming en koeling met een systeem op basis van warmte-koude-opslag, aquathermische energie en warmtepompen. Tijdens de ondertekening vertellen we u hier graag meer over.

In het plan Merwede komen 18 bouwblokken. Alle daken worden benut met zoveel mogelijk ruimte voor groen en zonnepanelen. De hele wijk wordt gasloos. Essent gaat daar een energienetwerk gebaseerd op de ectogridTM-principes ontwikkelen. Het systeem is volledig duurzaam, de energie is afkomstig van een collectieve warmte-koude opslag en TEO-systeem. Dat is energie uit oppervlaktewater. In een aantal strategisch geplaatste technische ruimtes wordt een warmtepompstation geplaatst om de temperatuur op te waarderen naar het juiste niveau voor gebouwverwarming en warm water. De bouw van het project start begin 2023. Het eerste warmtepompsubstation wordt gebouwd in de eerste drie maanden van 2024. De eerste warmte wordt geleverd na de zomer van 2024. Deelgebied 5 ligt tussen de Balijebrug en Socratesbrug en heeft een grootte van 24 hectare. De Vechtclub XL is een populaire functie die pioniert in het hoofdzakelijk industriële gebied.

WKO Merwede bestaat uit gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars.

Voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve energie-oplossingen heeft Essent een nieuw bedrijfsonderdeel: Energy Infrastructure Solutions (EIS). EIS is innovatief, heeft een grote expertise en veel ervaring op het gebied van 100% duurzame energiesystemen. Naast nieuwe technieken op het gebied van warmte-koude oplossingen werkt EIS ook aan ontwikkelingen op het gebied van waterstof en mobiliteit. Om op deze manier samen met overheden en projectontwikkelaars een stap zetten naar een duurzame toekomst.

