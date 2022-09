Geschreven op 9-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 24 november 2022 organiseert Klimaatweb samen met Energie Samen en Wind & Zon, vakblad duurzame energie een conferentie over Energieopslag.

Duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, leveren energie als de zon schijnt of de wind waait. En dat is niet altijd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze duurzame bronnen, is opslag van hun energie noodzakelijk.

De interesse in energieopslag is enorm toegenomen de laatste jaren. Zowel grote energiemaatschappijen, energiecoöperaties als particulieren volgen de ontwikkelingen op de voet. Investeren in energieopslag kan om meerdere redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld voor een mogelijk verdienmodel. Of om zelfgeproduceerde duurzame energie te gebruiken binnen de eigen bedrijfsvoering of woning. De behoefte aan opslag is groot en de vindingrijkheid ook.

Ook wordt een steeds groter gebied door netbeheerders bestempeld als congestiegebied. Hier zijn (tijdelijk) geen nieuwe aansluitingen mogelijk of kan een teveel aan opgewekte energie niet verwerkt worden. Een energieopslagsysteem kan hier een uitweg bieden. Maar dan moet de, nog veelal op fossiel gerichte wetgeving, aangepast. Met andere woorden: de markt voor toepassingen voor energieopslag is groot en divers, er is geen standaardoplossing die in alle gevallen werkt. Daarvoor is het goed om de kennis erover breed te delen.

In dit congres krijg je een overzicht van de huidige technieken en ervaringsverhalen en bespreken we de mogelijke kansen en uitdagingen bij het opslaan van energie.