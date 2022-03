Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur

Vandaag, op vrijdag 25 maart 2022, stellen medewerkers van ENGIE de nieuwe aanplant van het Bois de la Julienne (Visé) voor, die deel uitmaakt van de 4000 bomen die het bedrijf deze winter heeft geplant

Deze boomplantactie sluit aan bij de sportieve en koolstofvrije uitdaging die de ENGIE-collega’s zichzelf collectief hebben gesteld: tussen 1 juni en 30 september 2021 meer dan 2 miljoen kilometer uitstootvrij afleggen.

Voor elke behaalde medaille heeft ENGIE zich ertoe verbonden een boom te planten. De uitdaging werd succesvol afgerond en heeft geleid tot het planten van 4.000 bomen en hagen: 1.300 in Vlaanderen in de vallei van Beverbeek (Ninove) en 2.700 in het Bois de la Julienne in Argenteau (Visé).

Met de invoering van telewerken en daardoor een verminderd contact tussen collega’s, vormde de pandemie een grote uitdaging voor veel organisaties. De situatie heeft ook veel mensen getroffen, mentaal of fysiek. Om hier creatief mee om te gaan, heeft ENGIE in de zomer van 2020 de eerste ENGIE Summer Challenge georganiseerd voor zijn medewerkers. Het doel was om samen 1 miljoen kilometer te wandelen, lopen of fietsen. Deze uitdaging bleek een groot succes, met meer dan 1.024.000 afgelegde kilometers, en ENGIE besloot om voor de editie van 2021 nog een stap verder te gaan en de uitdaging te verdubbelen tot 2 miljoen kilometer. ENGIE koppelde er bovendien een verbintenis aan om meer dan 4.000 bomen of haagplanten in België te planten zodra de doelstelling was bereikt.

Ook de tweede editie van deze uitdaging werd met succes volbracht, met meer dan 2.133.000 kilometer op de teller. De ENGIE Summer Challenge is dus in zijn opzet geslaagd: de banden tussen collega’s werden aangehaald en tegelijk verhoogde het bewustzijn van de gezondheids- en milieuvoordelen van koolstofarme mobiliteit en van het belang van het behoud van de biodiversiteit van ons land.

Voor de aanplanting in het Bois de la Julienne in Visé deed ENGIE een beroep op Sylva Nova. Voor de aanplanting in Ninove schakelde het Natuurpunt in.