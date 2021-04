Geschreven op 30-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Recent gingen renovatiewerken aan de waterkrachtcentrales van Bervercé (9 MW) en Heid de Goreux (8 MW) van start. Ook de stuwdam van Robertville, stroomopwaarts van Bervercé, maakt deel uit van het vernieuwingsprogramma van ENGIE.

Deze installaties dateren uit 1930 en waren pioniers in de productie van lokale hernieuwbare energie in België. Dankzij de vernieuwingswerken kunnen ze ook in de komende decennia blijven bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst.

Als grootste hernieuwbare energieproducent van België, met een geïnstalleerd vermogen van 836 MW, haalt ENGIE elektriciteit uit verschillende bronnen, waaronder waterkracht. ENGIE baat 22 MW aan waterkrachtinstallaties op 8 verschillende sites uit en heeft uitgebreide ervaring met waterkracht-infrastructuur dankzij de pompcentrale van Coo (1080 MW), die al sinds 1972 in bedrijf is.

Met de vernieuwingswerken aan de centrales van Bervercé en Heid de Goreux en aan de stuwdam van Robertville is een bedrag van in totaal 15 miljoen euro gemoeid. Hierdoor zullen deze installaties elk jaar 48 GWh aan hernieuwbare en lokale energie kunnen blijven produceren, wat overeenkomt met het jaarverbruik van iets meer dan 16 500 huishoudens. Hiermee wordt de uitstoot van 19 200 ton CO2 per jaar voorkomen, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 9600 dieselwagens.

In de waterkrachtcentrale van Bervercé zullen twee van de drie turbines worden vervangen. Ook onderhouds- en herstellingswerken aan de buitenzijde van de stuwdam van Robertville, stroomopwaarts van de centrale, staan op het programma. Deze werkzaamheden zullen volgens de planning in september 2022 voltooid zijn. In 2023 zal de pijp die de stuwdam van Robertville verbindt met de elektrische centrale van Bervercé een anticorrosiebehandeling krijgen. Deze pijp van 5 km verbindt de stuwdam met de krachtcentrale stroomafwaarts over een hoogteverschil van 150 meter. Al deze installaties worden gevoed door het water van de Warche. Bervercé is een opslagcentrale: de stuwdam van Robertville stroomopwaarts maakt het mogelijk om water op te slaan wanneer er een overschot aan elektriciteit is op het net. De stuwdam van Robertville speelt ook een belangrijke lokale rol: met zijn reserve van 8 miljoen kubieke meter voorziet hij de stad Malmédy van drinkwater en biedt hij een zeer gewaardeerd gebied voor watersport en visserij. Hij regelt ook de stroming van de Warche en voorkomt zo overstromingen.

In de centrale van Heid de Goreux zullen beide turbines worden vervangen en zal een nieuwe aansluiting op het distributienet worden gemaakt. De vervanging van de turbines volgt op de overstroming van de centrale in 2018. De centrale wordt gevoed door de Amblève via een ondergrondse leiding van 3,5 km met een niveauverschil van 40 meter. Deze leiding is stroomopwaarts verbonden met een regelreservoir in Lorcé. Deze centrale is een doorstroomwaterkrachtcentrale, die stroom opwekt uit rivierwater, zonder stroomopwaarts een opslagreservoir te hebben. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2022.

Cedric Osterrieth, CEO ENGIE Generation Europe: “Deze waterkrachtcentrales maken deel uit van de energiegeschiedenis van hun regio en van ons land. Zij produceren al bijna een eeuw lokale, hernieuwbare energie. Dankzij de aanzienlijke investeringen van ENGIE en zijn expertise als toonaangevende hernieuwbare producent, maken zij meer dan ooit deel uit van de energietoekomst van het land, een toekomst waarin ENGIE de leider wil zijn in de koolstofneutrale transitie.”

