Geschreven op 17-2-2023 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Ga jij binnenkort verhuizen? Omdat je de sleutel van een (andere) huurwoning krijgt, of omdat je een (andere) woning hebt gekocht? Bereid je dan maar alvast voor op een drukke tijd.

Deze nieuwe start geeft je immers de mogelijkheid al je woondromen waar te maken. Misschien moet je nog wel aan de slag met klusprojecten of schilderwerk. Vervolgens je spullen verhuizen, en mogelijk nog de nodige nieuwe interieuritems uitzoeken. Je to-do-lijst is – naast deze dingen – waarschijnlijk al behoorlijk lang.

Kijk daarom goed welke zaken je vooraf al kunt regelen, en doe dat vooral ook. Hieronder lees je meer over drie dingen die je vooraf al kunt aftikken.

Als je ergens anders gaat wonen, is het belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte is. Vrienden en familie, maar natuurlijk andere organisaties en bedrijven waarmee je te maken hebt.

De belangrijkste is eigenlijk de gemeente. Je dient je verhuizing vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na je verhuisdatum door te geven. De gemeente voert de adreswijziging door in de Basisregistratie Personen (BRP), waarna onder meer de Belastingdienst, je zorgverzekeraar, het SVB en het UWV er ook van op de hoogte zijn. Zelf moet je nog je nieuwe adres doorgeven aan bijvoorbeeld je bank, andere verzekeraar(s), werkgever, energie- en waterleverancier.

Je woning en spullen erin zijn waardevol. Niet verwonderlijk dus dat het aan te raden is ze te verzekeren tegen schade of diefstal. Dit doe je bijvoorbeeld met een woonverzekering van Allianz Direct. Allereerst bestaat deze uit een opstalverzekering, die schade aan je woning door bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, brand of inbraak dekt. Hieronder vallen onder meer de badkamer, keuken en vloeren, maar ook het dak en de gevels. Soms stelt een hypotheekverstrekker al verplicht een opstalverzekering af te sluiten, alhoewel het sowieso niet om een bedrag gaat waarvoor jezelf financieel risico wil lopen.

Het tweede onderdeel van een woonverzekering van Allianz Direct is een inboedelverzekering. Deze dekt ook schade door bijvoorbeeld water, storm of inbraak, maar in dit geval betreft het de roerende zaken in huis. Denk aan je gordijnen, elektronische apparatuur en kleding. Had je al een inboedelverzekering afgesloten die je meeverhuist? Let er dan op de adreswijziging tijdig door te geven, en check of het verzekerde bedrag en de waarde van de nieuwe inboedel nog wel overeenkomen.

Hoewel een aparte tv- en telefoonaansluiting steeds minder vaak gekozen worden, is een internetverbinding toch wel behoorlijk handig. Je kunt weliswaar veel via je smartphone regelen, zeker via 5G, maar het is toch wel fijn voor je werk of om te streamen. Omdat het soms weken kan duren voordat een monteur langs kan komen voor een internetaansluiting, is het belangrijk dit tijdig aan te vragen.

Er zijn drie opties: je huidige internetabonnement meeverhuizen, je huidige abonnement opzeggen en een nieuw afsluiten, of een nieuw abonnement afsluiten. Welke optie van toepassing is, hangt af van of je al een abonnement hebt, wat de contractvoorwaarden zijn en welke internetverbindingen aangeboden worden op je nieuwe adres.

Succes met de verhuizing! Je hebt in ieder geval wat minder om je druk om te maken als je bovenstaande zaken vooraf geregeld hebt.