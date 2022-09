Geschreven op 9-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Merwede wordt een unieke Utrechtse stadswijk. Vier 17 september de nazomer in Merwede!

Zaterdag 17 september is het Merwede Nazomer Festival. Het is dan feest bij alle creatieve broedplaatsen in de wijk. Kanaal30, Vechtclub XL / Beton-T, de Createur, Karma Kebab / gebouw M, Skatepark Utrecht, Boulderhal Sterk en Serinya Gallery openen dan hun deuren met een bomvolle, zomerse programmering voor jong en oud.

Een feestelijke dag vol vol kunst, live muziek, DJ’s, theater, sport, films en workshops. En natuurlijk met volop lekker eten en drinken van de lokale horeca. Kom ook, naar het Merwede Nazomer Festival en ontdek verrassend stadsleven in Merwede!

De vijf creatieve broedplaatsen in Merwede werken samen onder de naam ‘de Makers van Merwede’. De locaties bieden plaats aan een grote verscheidenheid van makers.

