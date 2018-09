Geschreven op 12-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden wordt een zonnepark met maximaal 39.000 zonnepanelen. Het afdekken van de stortplaats ging vorige week van start.

Het plaatsen van zonnepanelen is niet de enige reden voor het afdekken van de afvalstortplaats. Onder de stortplaats bevindt zich namelijk een verontreinigde grondwaterbel, die wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalbelt sijpelt.

Onder de stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -met vooral zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee en er rust dan ook geen saneringsplicht op de locatie. Toch vindt Twence het wenselijk dat de verontreiniging op termijn verdwijnt.

Door het aanbrengen van een afdichtingslaag op de bovenzijde van ‘t Rikkerink wil Twence ervoor zorgen dat er geen hemelwater meer door de afvalberg kan sijpelen. Daardoor kan de grondwaterverontreiniging op den duur sterk verminderen en zullen ook sloten en beken in de omgeving schoner worden. Tegelijkertijd wordt de afdeklaag zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. De aanleg van het zonnepark kan eind 2020 beginnen, als de afdichtingsconstructie gereed is. Er is ruimte voor zo’n 39.000 panelen in Zuid-opstelling, die groene elektriciteit kunnen leveren voor zo’n 4.000 huishoudens.

Dit is overigens niet het eerste plan van Twence om met zonne-energie aan de slag te gaan. De afvalverwerker realiseerde eerder al een zonnepark van 11.000 zonnepanelen op Twentse bodem: zonnepark Tienbunderweg. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark. Op dit moment is Zonnepark Boeldershoek in Hengelo in ontwikkeling. Op 20 hectare grond wil men 60.000 zonnepanelen plaatsen. Dit park moet vanaf het voorjaar van 2019 groene stroom leveren voor circa 4.500 huishoudens.

De afdichting wordt in fasen, verspreid over 3 jaar, aangelegd. Elk jaar wordt het volledige bovenvlak van 16 Ha voorzien van een waterkerende laag. De taluds worden niet afgedekt. Het is voor de grondwatersanering niet nodig om ook de hellingen af te dichten en uit landschappelijk oogpunt is het fraaier om het bos op de hellingen te laten staan. Daardoor zullen het werk, de afdekking en een mogelijk toekomstig zonnepark vanuit de omgeving niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

