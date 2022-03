Geschreven op 28-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

ENGIE Laborelec, het Belgische onderzoekscentrum van de internationale ENGIE Groep, viert vandaag zijn 60ste verjaardag.

Het bedrijf uit Linkebeek, dat ooit begon als laboratorium van de Belgische elektriciteitssector, is vandaag een toonaangevende internationale speler met vestigingen in o.a. Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en met klanten over de hele wereld.

In 1962 richtten 12 bedrijven samen het onderzoekscentrum Laborelec op, dat meteen een duidelijke missie krijgt: op zoek gaan naar nieuwe technologieën om de Belgische elektriciteitssector te ondersteunen bij haar steeds complexer wordende activiteiten op het vlak van elektriciteitsproductie, -transport en -distributie. In 1966, wanneer de site in Linkebeek officieel wordt ingehuldigd, telt het bedrijf 130 medewerkers.

Vandaag, 60 jaar later, staat het onderzoek naar nieuwe technologieën nog steeds centraal, maar is ENGIE Laborelec verveld van een lokale speler tot een toonaangevend internationaal R&D-centrum met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Chili en het Midden-Oosten, dat bijna 350 ingenieurs en hooggespecialiseerde technici van 23 verschillende nationaliteiten tewerkstelt.

ENGIE Laborelec is een toonaangevend expertise- en onderzoekscentrum in technologie met betrekking tot elektrische energie. Met 335 hooggespecialiseerde ingenieurs en technici is het bedrijf actief in de volledige waardeketen van de elektriciteit. Het ondersteunt een grote groep klanten op het vlak van productie, transmissie, distributie, opslag en eindgebruik van elektriciteit, met bijzondere aandacht voor de energietransitie en netto koolstofneutraliteit.

Zijn succes heeft ENGIE Laborelec te danken aan een unieke troef: de experts en technici combineren operationeel wetenschappelijk onderzoek met dienstverlening aan derden. Dat zorgt voor een wederzijdse verrijking: de dienstverlening en de aangeboden oplossingen zijn gestoeld op de meest actuele wetenschappelijke inzichten, en het onderzoek wordt voortdurend geïnspireerd en gestuurd door het contact met de klanten en de noden op het terrein. Die kruisbestuiving is wat ENGIE Laborelec onderscheidt van zijn internationale concurrenten en wat experts van diverse achtergronden aantrekt.

Dankzij zijn focus op innovatie en zijn decennialange ervaring met de volledige elektrische waardeketen beschikt ENGIE Laborelec vandaag over een brede expertise rond de technologieën van morgen, op domeinen zoals hernieuwbare energie, elektriciteitsnetten en materialen. Die expertise stelt het bedrijf in staat om actief te zijn op alle belangrijke fronten van de energietransitie. Enkele voorbeelden van de vele activiteiten:

Zo voert ENGIE Laborelec op verschillende continenten onderzoek naar nieuwe technologieën voor de productie van zonne- en windenergie, zoals tweezijdige zonnepanelen, organische zonnefolie en luchtgedragen windturbines. Verder ontwikkelt het bedrijf ook oplossingen om het rendement en de levensduur van de bestaande zonne-installaties en windparken te verbeteren.

Ter bescherming van de biodiversiteit helpt ENGIE Laborelec overheden met het in kaart brengen en verbeteren van de openbare verlichting en plaatst het vleermuisafweersystemen op windturbines.

Bedrijven die zoveel mogelijk beroep willen doen op hun zelf geproduceerde zonne- en windenergie, kunnen beroep doen op systemen van ENGIE Laborelec die intelligent energiebeheer, batterijopslag en slimme laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen combineren. Gelijkaardige systemen worden ook ontwikkeld voor woningen, waar de introductie van slimme huishoudtoestellen, zonnepanelen, thuisbatterijen en elektrische wagens nu en in de nabije toekomst zullen zorgen voor belangrijke evoluties in het energieverbruik.

Beheerders van hoogspannings- en distributienetten over de hele wereld, van Nederland tot Saoedi-Arabië en Hong Kong, schakelen ENGIE Laborelec in voor technisch advies, onderzoek, monitoring en analyses.

Dankzij experimenten in industriële warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten bouwen de experts van ENGIE Laborelec samen met andere internationale ENGIE-collega’s praktijkervaring op met het gebruik van waterstof in gasturbines.

Thierry Saegeman, Country Manager van ENGIE Belgium: “ENGIE wil een voortrekker zijn in de transitie naar een koolstofneutrale toekomst. Een van onze troeven is dat we daarvoor kunnen bogen op de expertise van ENGIE Laborelec, dat zich heeft ontwikkeld tot het belangrijkste elektrische onderzoeks- en expertisecentrum van de internationale ENGIE Groep. Of het nu gaat om zonnepanelen, windturbines, batterijen, elektrische netten, grote industriële installaties, verlichting, materialen, coatings, slimme software, cybersecurity… Altijd hebben we bij ENGIE Laborelec wel een expert in huis voor wie de recentste technologie geen geheimen heeft.”

Michael Marique, CEO van ENGIE Laborelec: “Ik ben bijzonder trots op de sterke positie die Laborelec vandaag, 60 jaar na zijn oprichting, bekleedt in de internationale R&D-wereld. We kunnen terugblikken op een indrukwekkend palmares en hebben nog tal van nieuwe en uitdagende projecten in de steigers staan. Met onze ijzersterke ervaring, onze brede kennis, onze zin voor avontuur en innovatie en onze bijna 350 gepassioneerde experts zijn we klaar om ook de volgende 60 jaar een pioniersrol op te nemen in de energietransitie.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen: “Deze zestigste verjaardag van een vlaggenschip van onze industrie toont dat België nu meer dan ooit gewapend is om de huidige en vooral de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dankzij de knowhow van zijn ingenieurs en medewerkers heeft Laborelec de voorbije jaren tal van multidisciplinaire competenties in het teken de energietransitie opgebouwd, of het nu gaat om ontwikkelingen op het vlak windenergie, zonne-energie, de optimalisering van energietransport maar ook de uitdagingen verbonden aan de ontmanteling van de kerncentrales. Deze uitdagingen staan uiteraard centraal in het herstelplan. Laborelec ontwikkelt ook talrijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in de ruimtevaart in partnerschap met de ESA. Ik kan Laborelec alleen maar hetzelfde succes toewensen voor de komende zestig jaar. Om af te ronden en de vraag te beantwoorden die iedereen de laatste weken heeft gesteld: ja, we hebben genoeg mensen, ondernemers en competenties om grootschalige projecten op Belgisch niveau uit te voeren – Laborelec is daar een voorbeeld van.”

Op de gebouwen van ENGIE Laborelec te Linkebeek werden organische fotovoltaïsche films van het Duitse Heliatek geïnstalleerd. Deze organische films zijn geïntegreerd in de voorgevel en vensteroppervlakken en laten toe om nieuwe technologiesystemen te testen rond zonne-energie.