Geschreven op 3-3-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Solarfields en Groningen Seaports starten deze maand met de realisatie van ’s werelds eerste grootschalige zonnedijk. Er wordt een zonnepark gebouwd op de slaperdijk te Eemshaven.

Het is voor het eerst dat een grootschalig zonnepark op een binnendijk in Nederland wordt gerealiseerd.

De zonnedijk wordt medio augustus 2020 operationeel en heeft een lengte van ruim 5 kilometer. Met ruim 17.000 panelen wordt er op de dijk bijna 7 miljoen kWh elektriciteit per jaar geproduceerd.

Jelmer Pijlman, directeur van Solarfields licht toe: “In Nederland hebben we ruim 22.000 kilometer aan dijken. Een gedeelte komt in aanmerking voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Met dit project laten we zien dat zon, zee en land op de juiste manier samenkomen.”

Maarten Barthel, Business Manager Energy & Solar van Groningen Seaports: “Dit project laat zien hoe dubbel ruimtegebruik overal toegepast kan worden. Daarnaast past het zonnepark in de visie van Groningen Seaports om via lokaal opgewekte duurzame energie de vestigingsfactoren voor bedrijven te verbeteren.”

Sinds 2018 wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd over het dubbelgebruik van binnendijken en zonnepanelen. Met een lengte van ruim 5 kilometer met 17.000 zonnepanelen, goed voor ruim 2.300 huishoudens, is dit het grootste zonneproject op een dijk in Nederland. Het mooie van het zonnepark, is dat het op de zuidzijde, oftewel de landzijde, van de slapende dijk ligt. Met de nieuwe zeedijk, verderop landafwaarts gelegen, is er een kleine kans dat het water overstroomt tot voorbij de slapende dijk. Op de zuidkant van de dijk liggen straks panelen en op de noordkant grazen schapen.

Henk Groenewold, constructiemanager Solarfields: “De afgelopen jaren hebben we intensief met Groningen Seaports samengewerkt om alle vraagstukken en uitdagingen te begrijpen. Bouwen op een dijklichaam is nu eenmaal bijzonder complex, alle bestaande kennis uit de omgeving moet je benutten.”

De energie die door het zonnepark wordt opgewekt zal de komende vijftien jaar worden afgenomen door Vattenfall en is vooral bedoeld voor bedrijven die in de directe omgeving van de haven zijn gevestigd. “De vraag naar groene energie neemt voortdurend toe, ook van bedrijven en industrie. Dat bedrijven in Groningen gaan profiteren van duurzame energie die in de eigen omgeving wordt opgewekt klinkt niet meer dan logisch. Zo werken we samen aan een fossielvrij leven binnen een generatie”, zegt Wijnand Tjepkema, Sales Vattenfall.