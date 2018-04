Geschreven op 17-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi, weer een zonnepark erbij in Nederland. Zonnepark ’t Zandt met 1.500 zonnepanelen is officieel geopend. Het wordt het grootste coöperatieve zonnepark in het Groningse aardbevingsgebied tot nu toe.

Niemand minder dan Freek de Jonge kwam zaterdag 14 april naar ’t Zandt om de opening te doen en natuurlijk ook om daarover iets te zeggen.

Achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt worden in totaal 1.528 zonnepanelen opgesteld, die samen 353.000 kilowattuur moeten opwekken. Het zonnepark gaat voldoende stroom leveren voor ongeveer tachtig huishoudens en/of bedrijven.

Het is een initiatief van energiecoöperatie Zonnedorpen. Inwoners van ‘t Zandt hebben de plek voor het park zelf gekozen. Het zonnepark wordt slechts één meter hoog en zal door een haag van laurier en rododendrons aan het zicht worden onttrokken.

Zonnepark ’t Zand is overigens nog niet klaar. Het belangrijkste onderdeel, de zonnepanelen, ontbreken nog. Zaterdagmiddag is symbolisch het eerste paneel gelegd, de rest komt als het laatste geld binnen is. Het project wordt deels betaalt door de provincie Groningen en deels via crowdfunding. Er moet in totaal 187.000 euro worden opgehaald. De eerste 35.750 euro via crowdfunding is inmiddels al binnen.

Coöperatie Zonnedorpen heeft er vertrouwen in dat het openstaande bedrag snel binnen is, en verwacht dat het zonnepark in juni 2018 operationeel is.