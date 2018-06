Geschreven op 22-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De afgelopen 12 maanden is in Groningen ruim 26.000 MWh aan elektriciteit opgewekt door de zon. Dit is 3,1% van de totale elektriciteitsvraag en een gestage groei vergeleken met de 12 maanden daarvoor (1,8%).

In de gemeente liggen nu 25.000 zonnepanelen, waarvan 50.000 in zonneparken en 75.000 op daken. In 2018 zet de groei verder door, met het realiseren van zonnepark Roodehaan met 81.000 panelen.

Ondanks dat het een half bewolkte dag was, is in de gemeente Groningen op de langste dag van het jaar 149 MWh aan zonne-energie opgewekt. 5,8% van de gebruikte elektriciteit in de gemeente kwam die dag van Groningse zonnepanelen. Dit is genoeg om 11.500 huishoudens van stroom te voorzien of 6.200 elektrische auto’s helemaal vol te laden.

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen maakte dit bekend op een van de daken aan de Praediniussingel in de binnenstad van Groningen. Gijsbertsen: “Ook daken van historische panden, zoals hier aan de Singels, zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Net als op veel plaatsen in onze stad. Groningen Woont Slim en Grunneger Power helpen inwoners daarbij.”

Het aantal zonnepanelen in de stad groeit gestaag. Het totale potentieel is 1,7 miljoen panelen. Hiervan moeten er ruim een miljoen op daken van woningen en bedrijven komen en de rest op zonneparken. Dat betekent dat er nog ruimte is voor 925.000 zonnepanelen op daken.

