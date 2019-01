Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Op donderdag 7 februari vindt de 8e editie van het Sustainability Career Event plaats in het Victor J. Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht.

Laat je inspireren door interessante sprekers, bezoek bedrijven die naar jou op zoek zijn en meld je aan voor één van de workshops. Wees er snel bij, want voor de workshops geldt vol = vol.

Het Sustainability Career Event is het jaarlijkse nationale carrière evenement waar studenten en starters die duurzaamheid & business weten te combineren, in contact komen met hun toekomstige werkgevers.

Is er een carrière voor jou waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt? Tijdens de jaarlijkse interactieve Opening vertellen de keynote sprekers over wat duurzaamheid in hun carrière inhoudt en geven ze tips voor het vinden van een geschikte baan.

Er zijn meer dan 25 organisaties aanwezig die specifiek op zoek zijn naar studenten, afgestudeerden en young professionals met een interesse in duurzaamheid. Bekijk met welke organisaties jij op de Bedrijvenmarkt in gesprek kan

?

Zie ook: Victor J. Koningsbergergebouw: Duurzaam Onderwijscentrum Biomedische Wetenschappen UU – Sustainable Development Goals (SDG’s) Amper Geïntegreerd In Bedrijfsstrategie by Sustainalize – MVO Manager van het Jaar 2018: Geanne van Arkel Head of Sustainable Development bij Interface – Het 19de National Sustainability Congres 2019: Duurzame Daadkracht by Sustainalize