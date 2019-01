Energie en Besparing Geschreven op 15-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Duurzaam Verwarmd is hét informatieplatform voor alles op het gebied van duurzame HVAC techniek. Maak kennis met de nieuwste producten, systemen, technieken, diensten en alle denkbare partijen uit uw sector in één beursbezoek.

Innovaties en nieuwe producten worden speciaal uitgelicht en krijgen veel ruimte in de speciale Innovation Area’s.

Ook kunt u zich oriënteren op de gevarieerde beursvloer bij alle toonaangevende aanbieders. Het beursprogramma bestaat uit warmte- en koudetechnieken, luchtbehandeling en ventilatie. Denk aan aanbieders van warmtepompen, wko- en wtw systemen, zonnecollectoren, warmtenetten, geothermie, isolatie en zonne-energiesystemen.

Nieuw in 2019 is the Heat Home: alle systemen werkend en functionerend te bewonderen in een life-size duurzaam verwarmd huis, midden op de beurs.

Duurzaam verwarmd is op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart 2019 in de Expo Haarlemmermeer tegelijkertijd met Solar Solutions.

