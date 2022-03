Duurzaam Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Help je mee om de wereld mooier te maken? Doe dan samen met ons mee aan de 5G Hub Innovation Challenge #sustainability editie. Je kan je aanmelden tot 25 april!

Na de selectieronde is er voor iedereen de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan voor advies. Voor de winnaars hebben we dankzij onze fantastische partners met inspirerende juryleden hele mooie prijzen. Deze zullen later bekend worden gemaakt. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de meest aansprekende #innovatie een volgende stap kan zetten in de markt.

Hoe kan jouw oplossing bijdragen aan een duurzamere samenleving? De 5G Hub en zijn ecosysteem van partners zijn van mening dat deze vraag van groot belang is. Om deze reden zijn we op zoek naar grensverleggende ideeën die de wereld zullen helpen een betere plek te worden. Zullen we deze uitdaging samen aangaan?

Dit jaar de Sustainability Edition, waarin start-ups en scale-ups beloont kunnen worden met een opmaat gemaakt co-creatieprogramma binnen de 5G hub met volledige begeleiding en ondersteuning van ons partners. Wij geloven dat we door samenwerking betere en meer innovatieve resultaten kunnen creëren. De finale is op woensdag 29 juni 2022.

Net als in de vorige editie zal ons team van experts de meest opmerkelijke projecten selecteren die naar de tweede fase gaan: de feedbacksessies met de jury in de 5G Hub. Onze specialisten kiezen vervolgens vijf finalisten uit die hun bijgewerkte idee zullen pitchen tijdens de laatste ronde in het High Tech Campus Conference Center. De meest aansprekende use case die een oplossing biedt voor een betere en duurzamere samenleving, wint een ontwikkelingsprogramma op de 5G Hub!