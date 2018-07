Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) roept start-ups die circulaire verpakkingsideeën hebben op om mee te doen aan de KIDV Startup Challenge.

De twee beste ideeën ontvangen een aanjaagbudget van 25.000 euro en inhoudelijke begeleiding om hun innovaties te realiseren.

Circulaire verpakkingen zijn verpakkingen die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, zonder dat daarbij de kwaliteit van het verpakte product in gevaar komt. Het gaat daarbij niet alleen om minder materiaalgebruik, want een verpakking wordt ook duurzamer als tijdens de productie verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan, als de verpakking op maat wordt gemaakt voor het product dat erin vervoerd moet worden of als de verpakking zoveel mogelijk bestaat uit hernieuwbare of gerecyclede materialen.

Het KIDV organiseert de challenge voor start-ups, omdat juist deze bedrijven nodig zijn om het verder sluiten van de verpakkingsketen mogelijk te maken. “We willen start-ups uitdagen om ideeën uit te werken om de recyclebaarheid van de verpakking te verbeteren en om gerecycled materiaal toe te passen in de verpakking”, zegt Charissa Koolen van het KIDV. “Het sluiten van de keten begint met producenten die verpakkingen op de markt brengen die beter zijn te recyclen. Start-ups zijn partijen die deze innovaties kunnen brengen en met onze ondersteuning vergroten we de slagingskans.”

Start-ups hebben tot maandag 26 november 2018 de tijd om hun ideeën voor circulaire verpakkenen aan te melden. Daarna worden zij uitgenodigd voor een pitch. Op basis van de geleverde informatie en presentaties wijst het KIDV in overleg met een expertgroep begin 2019 de twee winnaars aan.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft 11 juli de Inspiratiegids Duurzaam Verpakken gepresenteerd. De interactieve gids geeft inzicht in de duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied en biedt praktische informatie, tips en tricks en inspirerende voorbeelden. De gids is ontwikkeld voor bedrijven die geen verpakkingskundigen in dienst hebben, zoals ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Met behulp van de Inspiratiegids kunnen ze keuzes maken om verpakkingen te verduurzamen.

De Inspiratiegids Duurzaam Verpakken biedt de mogelijkheid om verpakkingen via drie routes te onderzoeken. Vanuit de productsamenstelling zijn verpakkingstypes te verkennen en staan verduurzamingstips beschreven. Is het product bijvoorbeeld vloeibaar en welke verpakking past daar dan het beste bij? De tweede optie is een verkenning naar de verduurzamingsaspecten van bestaande verpakkingstypes. Als een bedrijf bijvoorbeeld boter verpakt in een kuipje, wat zijn dan de tips en tricks ten aanzien van duurzaamheid? De derde route inventariseert de verschillende verpakkingstypes die zijn gemaakt van specifieke materiaalsoorten. Zo kunnen bedrijven verkennen of hun voorkeur uitgaat naar een tray van karton, kunststof of metaal.

De Inspiratiegids Duurzaam Verpakken is ontstaan uit de kennis en ervaring die zijn opgedaan in de afgelopen vier jaren met het ontwikkelen van de brancheverduurzamingsplannen verpakken. Deze plannen zijn opgesteld en uitgevoerd door de verschillende brancheorganisaties, onder leiding van het KIDV.