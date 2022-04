Geschreven op 31-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Waterstof Tiny House staat van 5 tot en met 7 april op het Anna van Buerenplein naast de Tweede Kamer. Het circulaire woonhuisje van 32 m2 is voorzien van een cv-ketel op waterstof en laat zien wat je kunt bereiken als je een publiek-private samenwerking aangaat.

In dit geval om de potentie van waterstof en hybride warmtesystemen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving te laten zien. Het is één van de vele voorbeelden van de kracht van de regio Zuid- en Oost-Drenthe.

De gemeente Hoogeveen, regionale bedrijven en onderwijsinstellingen hebben samen het mobiele tiny house op groene waterstof gebouwd. Het tiny house is volledig zelfvoorzienend, produceert zelf waterstof en is gemaakt van duurzame en circulaire materialen.

Het unieke woonhuisje komt voort uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe waarin de gemeenten, het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel samenwerken met lokale ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, onderzoekers en natuurlijk inwoners aan de brede welvaart in deze (grens)regio. Het huisje is één van de succesvolle samenwerkingsprojecten van de Regio Deal, die een aantal dagen in Den Haag aan bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren gepresenteerd zal worden.

Op 6 april debatteert de Tweede Kamer over de verduurzaming van huizen en andere gebouwen. Het is dus niet toevallig dat het tiny house met een hybride warmtepomp van Intergas juist nu naar Den Haag gaat. Het huisje laat de voordelen van deze manier van verwarmen goed zien: het is een eenvoudige, betaalbare en comfortabele manier om aardgasverbruik terug te dringen. Met een hybride warmtepomp kan een huishouden tot wel 80% aardgas besparen. Door het aardgas te vervangen voor waterstof, hoeft helemaal geen aardgas meer gebruikt te worden.

In het project Waterstof Hoogeveen werken we samen met bewoners van de wijk Erflanden en partners aan een plan voor het verwarmen van huizen met een HR-ketel die draait op waterstof. Het moet leiden tot de bouw van een honderdtal woningen op waterstof en tot omzetting van bestaande woningen in de wijk Erflanden in Hoogeveen van aardgas op waterstof, met hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk.

Het Alfa-college uit Hoogeveen zet via het tiny house technisch onderwijs op de kaart. Mbo-studenten van het Alfa-college hebben het huisje ontworpen en zelf gebouwd, volledig circulair.