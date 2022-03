Gezondheid Geschreven op 29-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

We zitten veel thuis en bewegen te weinig, terwijl het juist nu zo belangrijk is om gezond te leven. Tijd voor actie dus! Stapril gaat jou helpen om meer in beweging te komen.

De hele maand april, elke dag 10.000 stappen zetten. Goed voor de gezondheid en tegelijkertijd steun je met jouw deelname Het Vergeten Kind.

Zij zetten zich in voor kinderen in Nederland die thuis mishandeld of verwaarloosd worden. Zo zorgen we er samen voor dat geen kind in Nederland er alleen voor staat. We wandelen vanuit huis, dus het is volledig coronaproof.

Er zijn heel veel redenen om mee te doen aan Stapril. Bovenal is het heel belangrijk voor je eigen gezondheid en je zet je in voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland die in diepe nood verkeren.

Deelnemers aan Stapril van afgelopen jaar gaven ook nog andere redenen om mee te doen, namelijk de fysieke uitdaging, eindelijk iets leuks om aan mee te doen, vanuit huisp dus coronaproof, leuk om nieuwe plekken in de buurt te ontdekken, nieuwe dingen leren over vitaliteit en gezondheid en leuk om dit samen met collega’s te doen. Kortom, gewoon een enorm leuke challenge om in deze tijd te doen!

Vorig jaar zetten de 2702 deelnemers in totaal 589.340.409 stappen en samen zorgden ze voor een opbrengst van 187.293 euro or Het Vergeten Kind.

Ruim 100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Deze kinderen groeien op zonder liefde en aandacht. Ze wonen in een onveilige of onleefbare thuissituatie. Waar ze worden verwaarloosd, mishandeld of ze zijn uit huis geplaatst. De trauma’s en diepe wonden tekenen deze kinderen voor het leven: ze voelen zich ongewenst, geven zichzelf de schuld van hun situatie en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Samen met Het Vergeten Kind kijken wij niet langer weg maar gaan wij meestrijden voor deze vergeten kinderen, help jij ook mee?

Je kunt als particulier deelnemen of met je bedrijf. Ook kun je bij inschrijving een team aanmaken. Ga binnen jouw team de strijd aan met collega’s, vrienden, familie en alle andere deelnemers. Wie zet de meeste stappen in de maand april? En natuurlijk kan je samen dan ook strijden tegen andere teams!

Na inschrijving krijg je een eigen fondsenwervende pagina, waarmee je jouw vrienden, familie en collega’s kan vragen om een kleine bijdrage voor vergeten kinderen. Vanaf 1 april ga je lekker wandelen, elke dag minimaal 10.000 stappen. De gezette stappen kun je iedere dag invoeren via de interactieve kalender op jouw persoonlijke pagina!

Ook krijg je in de kalender dagelijks tips over vitaliteit en hebben we extra leuke challenges voor je, leuk en leerzaam dus! Op 30 april sluiten we de stappenchallenge met elkaar op een feestelijke manier af. Wie heeft het meeste geld opgehaald voor Het Vergeten Kind? En wie heeft de meeste stappen gezet?

Meedoen aan Stapril is goed voor je eigen gezondheid, leuk om te doen, volledig coronaproof en je zet je ook nog eens in voor de vergeten kinderen in Nederland. Bijzonder toch?

Je kan de hele maand meedoen aan deze stappenchallenge vanaf 15 euro. Waar wacht je nog op? Schrijf je gelijk in.