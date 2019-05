Agenda, Duurzaam Geschreven op 9-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Wereldwijd neemt de vraag naar verpakkingen toe, terwijl de weerstand ertegen groeit: al dat materiaal dat maar in de prullenbak verdwijnt. Of erger: in het milieu terechtkomt.

Het kost bovendien handenvol geld en energie om het te produceren. Aan de andere kant helpen verpakkingen producten te beschermen, vers te houden, schadevrij te transporteren, en zo verspilling tegen te gaan.

Niet alleen duurzame koplopers, de hele keten moet aan de slag om hierin de balans te vinden. Van verpakkers tot producenten en van recyclers tot retailers. Duurzaam Verpakt op dinsdag 18 juni 2019 in de Jaarbeurs Utrecht brengt alle partijen bij elkaar om dit proces een boost te geven.

Zie ook: KIDV Startup Challenge: Twenty Products En Fit Things Winnen KIDV Startup Challenge by KIDV – Biologisch Afbreekbare Verpakking Niet Gewenst: Kies Herbruikbare Verpakkingen by KIDV – Het kan nog gekker – de voorverpakte ijsblokjes ‘Icerocks’ – Chris Bruijnes van Meer met Minder naar InnovatieLink naar KIDV – De Mispaksel Verkiezing: Onnodige Verpakkingen by Greenpeace – Ondernemers Gezocht Met Goede Ideeën Voor Toepassingen Van Gerecycled Kunststof by KIDV