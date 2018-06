Oranje Geschreven op 3-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Koningin Máxima reikt op woensdagochtend 6 juni de Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den Haag.

De prijzen worden dit jaar toegekend aan drie initiatieven van ‘jonge en sociale ondernemers’.

De winnaars zijn Buddy to Buddy uit Zutphen, Yets Foundation uit Vlaardingen en de Excel Arts Academy uit Curaçao.

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als maatjes. Armijn van Roon (35) en Willemijn Voorham (33) startten Buddy to Buddy in 2015, toen de discussie in Zutphen oplaaide over de komst van een asielzoekerscentrum in de stad. Met Buddy to Buddy willen zij niet alleen vluchtelingen uit hun sociale isolement halen, maar ook de betrokkenheid en het begrip van Nederlanders vergroten. De organisatie is inmiddels actief in Zutphen, Breda en Utrecht.

Voormalig basketbalprofessional Peter Ottens (30) heeft in 2013 Yets Foundation opgezet om kwetsbare jongeren kansen te bieden. Zelf heeft hij altijd zijn dromen na kunnen jagen, dankzij zijn sterke thuisbasis waar altijd liefde en aandacht voor hem was. Hij zag echter dat dit niet voor iedere jongere een vanzelfsprekendheid is. Daarom besloot hij die jongeren te helpen. Door hen een combinatie te bieden van basketbaltraining, samen gezond eten, huiswerkbegeleiding en aandacht voor sociale integratie wordt voorkomen dat ze het verkeerde pad op gaan. De jongeren worden begeleid door coaches die als rolmodel fungeren.

Oprichtster Shelomi Doran-Bakhuis (31) richtte Excel Arts Academy op vanuit haar eigen persoonlijke ervaringen. Als onzeker jong meisje vond ze haar plek niet in een samenleving en schoolsysteem waar cognitieve manieren van leren en presteren leidend zijn. Wel was ze creatief. Door te dansen kon zij haar emoties kwijt en groeide ze als persoon. Op haar 12e wilde ze dat graag met anderen delen en begon ze met danslessen voor 25 kinderen. Op haar 15e kwamen daar andere lessen bij en groeide het aantal naar 50 kinderen. Uiteindelijk richtte ze op haar 18e Stichting Excel Arts Academy op. De organisatie biedt kinderen en jongeren de kans om zich te ontwikkelen, maar vooral om het beste uit zichzelf te halen.

?

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en anderen inspireren. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, Koningin Máxima alle andere jaren. De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.

