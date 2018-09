Geschreven op 12-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Artikelen binnen twee uur na bestelling in huis en ook nog eens duurzaam bezorgd? Voor Amsterdammers wordt dit vanaf realiteit. In de hoofdstad starten bol.com en PostNL met het testen van een extra snelle bezorgdienst.

Per elektrische bakfiets worden duizenden populaire artikelen uit het bol.com-assortiment binnen twee uur afgeleverd bij de klant. Door op een verantwoorde manier gemak en service naar een nog hoger niveau te tillen, zetten bol.com en PostNL een nieuwe norm voor online winkelen.

Iedereen herkent een dergelijke situatie wel: je hebt net de laatste luier gebruikt, maar je kindje ligt eindelijk lekker te slapen en je kan niet weg. Of de staafmixer begeeft het tijdens het koken terwijl je schoonouders over twee uur voor de deur staan. Bol.com biedt met Binnen 2 uur Bezorgd ook uitkomst als een artikel extra snel nodig is. Zo kunnen consumenten de tijd die ze zouden gebruiken voor een bezoek aan de fysieke winkel, aan andere belangrijke dingen besteden.

Trouwe bol.com-klanten met een Select-voordeelbundel (voor 9,99 euro een jaar lang geen verzendkosten voor alle bezorgopties) betalen niets extra’s voor Binnen 2 uur Bezorgd. Klanten zonder de voordeelbundel Select betalen 4,99 euro voor de milieuvriendelijke snelservice.



In het meest populaire tijdvak voor online winkelen – tussen 12.00 uur en 20.00 uur – krijgen klanten in de postcodegebieden 1091 – 1098 m.u.v. 1095 de optie ‘Binnen 2 uur Bezorgd’ te zien. PostNL bezorgt vervolgens tot 22.00 uur. De extra snelle bezorgoptie wordt zichtbaar zodra de klant is ingelogd en wordt elke werkdag aangeboden in de winkel. De geselecteerde postcodes zijn gelinkt aan het lokale magazijn in Duivendrecht, ten zuidoosten van Amsterdam. Vanaf die plek bezorgt PostNL de pakketjes per elektrische bakfiets bij de klant. Na vandaag breiden bol.com en PostNL de bezorggebieden stapsgewijs uit in Amsterdam met de postcodes 1071 -1079, 1011, 1012, 1015 – 1019, 1095 op uiterlijk 1 oktober en de postcodes 1051 – 1059 uiterlijk 1 november. Bij succes wordt ook het tijdvak voor het plaatsen van de bestelling verruimd. Op basis van de resultaten van de pilot zal deze dienst naar meerdere plaatsen in Nederland en België uitgerold worden.

Huub Vermeulen, algemeen directeur bol.com: “Met deze pilot krijgen we de kans om te testen hoe we de klant ook op het allerlaatste moment nog kunnen helpen. Of je nu snel nog een koptelefoon wil kopen omdat je op het punt staat om op vakantie te gaan, of je moet onverwachts een verjaardagscadeau voor diezelfde avond regelen, ook dan wil bol.com het makkelijk maken voor de klant. Samen met partner PostNL gaan we juist de 2-uurs bezorgservice op de elektrische bakfiets doen. We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid deze klantbehoefte zo duurzaam mogelijk in te vullen.”

Als grootste webwinkel van Nederland en België wil bol.com het voortouw nemen in het verduurzamen van retail. “Samen met onze andere duurzame initiatieven draagt deze innovatieve samenwerking met PostNL bij aan ons doel om onze directe voetafdruk terug te brengen tot 0 gram Co2-uitstoot per pakketje in 2025”, zegt Huub Vermeulen. “We weten dat we daar nog veel stappen voor moeten zetten, maar door het elke dag beter te doen, halen we een duurzame retail dichterbij.”

