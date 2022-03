Geschreven op 29-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Gent gaat het afval in het bekende Citadelpark voorlopig niet meer opruimen. De Belgische stad wil mensen hiermee confronteren met wat ze achterlaten in het park, zegt de Gentse wethouder Astrid De Bruyker.

De Bruyker wil de vervuilers confronteren met hun gedrag, zegt ze tegen de krant. Ze hoopt de bezoekers van het park duidelijk te maken dat het stadspark niet zichzelf opruimt.

Eerdere acties van de stad hielpen niet. Zo werd vorige week nog extra handhaving ingezet bij het park, zonder succes. Daarom worden delen van het park voorlopig niet meer opgeruimd. Wel wordt volgens de wethouder glas en ander gevaarlijk afval opgehaald om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

De gemeenteraad denkt daarnaast na over een beloning voor de bezoekers die hun afval wel weggooien, bijvoorbeeld met een museumbezoek of een gratis consumptie.

In 2013 voerde Gent een soortgelijk experiment uit, maar dat project werd na enkele maanden stopgezet. In Nederland bestaat het probleem van zwerfafval in parken ook, al zijn er geen initiatieven bekend om dit tegen te gaan.

