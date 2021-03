Vervoer en OV Geschreven op 11-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De EV Experience vindt plaats op 24, 25 en 26 september 2021. De rook van de Formule 1 op Circuit Zandvoort is dan net opgetrokken en wij bouwen het circuit om tot de grootste EV (Electric Vehicle) Experience van Nederland.

De laatste EV’s staan voor je klaar in de pitstraat en op de paddock. De pitboxen zijn omgebouwd tot pop up stores van diverse merken en leveranciers. Bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een proefrit mee te maken.

Talloze inspirerende workshops over hoe je de overstap maakt naar elektrisch rijden en wat je daarover moet weten vertellen we je in de VIP Lounges boven de pitboxen. Op de paddock achter de pitboxen vindt je nieuwe e-mobility solutions, zoals, e-bikes, steps, scooters en electric motorcycles!

De EV Experience vindt plaats in de pitboxen en op de Paddock van het net verbouwde Formule 1 Circuit. De pitboxen zijn omgebouwd tot pop up stores van automerken, waar diverse EV’s klaar staan voor een proefrit op het circuit. Het net verbouwde pitgebouw van bijna 3.000m2 staat bol van de laatste innovaties, EV’s en toebehoren rondom EV’s. In de pitstraat staan de nieuwste EV’s volgeladen om een proefrit mee te maken.

In de Lounges op de eerste verdieping vind je diverse workshops, sprekers en kennissessies.