Geschreven op 11-4-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Leiden streeft naar het gebruik van herbruikbare bekers op kantoren voor 1 januari 2023. Leiden wil hiermee de enorme aantallen plastic producten die na eenmalig gebruik worden weggegooid, verminderen en zo de wegwerpcultuur tegengaan.

In plaats van de landelijk verplichte datum van 1 januari 2024, gaat Leiden de uitdaging aan om al eerder te starten.

Veel ondernemers en kantoren zetten al stappen of willen versneld in actie komen. Dat bleek tijdens de bijeenkomst over herbruikbare bekers die de gemeente Leiden en Mission Reuse op woensdag 6 april organiseerden samen met Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer, en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Tijdens de bijeenkomst gingen geïnteresseerde partijen uit de stad met elkaar in gesprek over de nieuwste ontwikkelingen, kansen en te zetten stappen. Samen gaan ze nu als #LeidseKoplopers de uitdaging aan om over te stappen op herbruikbaar. Ze hopen dat nog meer enthousiaste deelnemers aanhaken.

Wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie): “Wegwerp is niet meer van deze tijd: we zijn bezig met een omschakeling naar een circulaire economie. Samen geven we waarde aan afval, want afval is een grondstof op de verkeerde plek. Vorige week is er landelijke regelgeving vastgesteld, waarbij hergebruik de nieuwe norm is! Ik ben blij met die duidelijkheid. Alle kantoren in Nederland moeten nu hoe dan ook in actie komen. De vraag daarbij is niet of, maar hoe we aan de slag gaan. Ik daag iedereen graag uit om mee te doen! En iedere stap is er eentje, je kunt morgen al beginnen met je eigen mok mee naar kantoor te nemen.” Zie ook: Plastic Wegwerp Koffiebekertjes Verboden Vanaf 2023: Kies Herbruikbare Koffiebekers Of Een Mok

In de overgang naar een circulaire economie is steeds meer aandacht voor hergebruik van producten. Karl Beerenfenger van Mission Reuse legt uit: ”Recycling wordt vaak nog als hergebruik gezien, maar hergebruik gaat over producten en niet over grondstoffen. In de circulaire economie R-ladder, die wordt gebruikt om tot een circulaire economie te komen, komt eerst preventie en dan reuse, oftewel hergebruik, en daarna pas recycling.

Herbruikbare beker oplossingen zijn voldoende aanwezig en gemeenten zoals Leiden kunnen de omschakeling versnellen door deelnemers te ondersteunen.” Eerder begeleidde de gemeente Leiden een vergelijkbaar proces om tot statiegeldbekers op Leids Ontzet te komen, een succesvolle aanpak om onnodig gebruik van grondstoffen en zwerfafval tegen te gaan. Zie ook: Eco-Glazen Bij Leidens Ontzet 2021: Alleen Nog Herbruikbare Eco-Glazen Toegestaan

Als Global Goals gemeente en kennisstad met veel kennisinstellingen en innovaties op het gebied van vergroenen en duurzaamheid, past het om als gemeente de handschoen op te pakken en samen met stadspartners veranderingen door te voeren en kennis te delen. Daarom wordt voor de geïnteresseerden een werkgroep opgericht. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente gaan pilots doen met herbruikbare bekers. Andere organisaties, zoals Heerema Marine Contractors en Theater Ins Blau, werken al langer met herbruikbare bekers.

Cecile Theunissen, duurzaamheidsmanager van cateraar Appèl die hergebruik al toepast op drie campussen in Nederland, gaf aan dat dit ook kan zorgen voor een kostenreductie bij afval en voor de inkoop. Daarmee is herbruikbaar vaak kostenneutraal, waarmee ze voor de aanwezigen een extra reden gaf om ook over te schakelen naar herbruikbare bekers.

Merijn Tinga: “In Nederland gooien we jaarlijks ruim 4 miljard plastic koffiebekers na eenmalig gebruik in kantoren weg, dat zijn er 11 miljoen per dag! Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen. Er is een omschakeling nodig van wegwerp naar hergebruik. Want na ongeveer vier keer een zelfde beker te gebruiken, is een herbruikbare variant al beter voor het milieu dan een beker van karton, waar trouwens ook een laagje plastic in zit. Zo voorkomen we plastic soep, gaan we zorgvuldiger om met grondstoffen en laten we een schonere wereld achter.”

