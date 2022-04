Geschreven op 12-4-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Jumbo supermarkten gaat dit jaar van start met de plaatsing van snellaadpalen voor elektrische auto’s bij de supermarkten in Nederland en België en bij de restaurants van La Place.

Klanten kunnen dan een winkel- of restaurantbezoek combineren met het opladen van hun elektrische auto. Bovendien sparen klanten Jumbo Extra’s punten tijdens het opladen.

In samenwerking met PowerGo plaatst Jumbo dit jaar nog zo’n 150 laadpunten. Op termijn zal een groot deel van de Jumbo en La Place locaties voorzien zijn van laadpunten.

Komende jaren moeten in Nederland nog vele laadpunten voor elektrische auto’s worden geplaatst om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Jumbo vindt het vanzelfsprekend om hieraan een bijdrage te leveren. Douwe Snel, directeur Franchise & Real Estate bij Jumbo: “Wij zetten continu stappen om onze bedrijfsvoering en gebouwen verder te verduurzamen en zien het als een verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd willen we klanten helpen bij een duurzamere leefstijl, zodat we samen het verschil kunnen maken. Met het aanbieden van laadfaciliteiten dragen we bij aan het toegankelijker maken van elektrisch rijden.”